وزير المالية: ١٧١ مليار جنيه قيمة خدمة التحصيل من خلال مدفوعة المواطن بالقطاع المصرفي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إجمالي قيمة المتحصلات الإلكترونية للجمارك بلغت ٨٢٩،٥ مليار جنيه من مايو ٢٠١٩ وحتى نوفمبر٢٠٢٣، مضيفا أن١،٩ تريليون جنيه قيمة معاملات خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني للضرائب المصرية.

وأوضح "معيط"، ان ١٧١،٥ مليار جنيه قيمة خدمة التحصيل من خلال مدفوعة المواطن بالقطاع المصرفي المصري، لافتا أن مبلغ ١٥٤،٦ مليار جنيه هو قيمة خدمة التحصيل من خلال ماكينات التحصيل الإلكتروني الحكومية «GPOS».