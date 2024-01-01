تداول 145 ألف طن بضائع بميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة



أعلن المتحدث باسم ميناء الإسكندرية أحمد بريقع أن حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، شهدت نشاطا ملحوظا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج 31 سفينة إلى أرصفة ميناءي الإسكندرية والدخيلة.

وأضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أنه تم شحن وتفريغ 42 سفينة أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل، وتم تداول 1635 حاوية مكافئة، 145 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وجاف وبضائع عامة وترانزيت.

وقد وجه رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية نهاد شاهين علي، بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة عمليات الميناء لمنع التلوث.