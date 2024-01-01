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تداول 41 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

الاقتصاد
بوابة الفجر


استقبل ميناء دمياط، خلال ال24 ساعة الماضية، 14 سفينة وغادرته 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء والمتداول عليها 41 سفينة.

أوضح المركز الإعلامي لهيئة الميناء  أنه غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1207 أطنان قمح متجهة إلى صوامع كوم أبوراضي، بينما بلغت الشاحنات، دخولا وخروجا، عدد 4344 شاحنة.

وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 137891 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 272587 طنا، مضيفا أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 23596 طنا، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42844 طنا.

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