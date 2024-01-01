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سلطنة عمان تحدد موازنة 2024 على أساس متوسط لسعر النفط عند 60 دولارًا للبرميل

الاقتصاد
بوابة الفجر


أقرت سلطنة عمان موازنة 2024 على أساس متوسط لسعر النفط يبلغ 60 دولارا للبرميل، وتتوقع عجزًا في ميزانية العام قدره 640 مليون ريال أو نحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
             
كما توقعت عمان في الموازنة أن يبلغ حجم الإنفاق نحو 11.65 مليار ريال في العام 2024، بزيادة 2.6% عن تقديرات عام 2023، وتسجيل إيرادات قدرها 11.01 مليار ريال بزيادة 9.5% عن تقديرات 2023.

هذا وقال نائب وزير المالية العماني إن النتائج الأولى لميزانية 2023 تشير إلى فائض بـ 931 مليون ريال، مع وصول الإيرادات إلى 12.2 مليار ريال.

وبلغت إيرادات النفط 6.88 مليار ريال، ووصلت إيرادات الغاز إلى ملياري ريال.

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