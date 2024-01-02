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بدأت بالمواد التي لا تضاف للمجموع.. انطلاق الامتحانات بتعليم الدقهلية

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تعليم الدقهلية
تعليم الدقهلية

انطلقت اليوم امتحانات  المواد الدراسية التى لايتم اضافتها  للمجموع للصفين الأول والثاني  الاعدادى  والأول والثانى الثانوى.


حيث يؤدى ١٤٠ الف ٤٩٩ طالب وطالبة  بالصف الأول الإعدادي و١٣١ الف ٦٨٧ طالب وطالبة بالصف الثانى الإعدادي عام ولغات  امتحان مادة التربية الدينية.

ويؤدى طلاب  الصف الأول الاعدادى والثانى الاعداداى وبالمدارس الرسمية والمتميزة للغات امتحان مستوى رفيع لغة أولى ومستوى رفيع لغة ثانية  اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعه الواحدة ونصف ويؤدى ٦٤ الف ٩٠٨ طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى و٥٤ الف ٤٩٤ طالب وطالبة  بالصف الثانى الثانوى امتحان مادة اللغة العربية وتكنولوجيا(زراعة وصناعة) اعتبارا من الساعه التاسعه صباحا حتى الساعة الحادية عشر  وخمسة وأربعون دقيقة

تعليم الدقهلية الامتحانات الصف الاول الاعدادي مادة التربية الدينية مادة اللغة العربية امتحان مادة اللغة العربية
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