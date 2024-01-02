أسعار الذهب العالمية تقفز مع بداية أولي تعاملات 2024

حققت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا قويا خلال تعاملات أولى جلسات التداول في العام الجديد بعد العودة من عطلة بداية العام الجديد وافتتاح الأسواق العالمية، حيث يترقب المستثمرين أسبوعا هاما للغاية بالنسبة للبيانات الأمريكية.

وارتفعت العقود الفورية لمعدن الذهب بنحو 0.69% لتسجل 2،076.42 دولارا للأوقية، وكذلك صعدت أسعار عقود الذهب الآجلة، تسليم شهر فبراير، بنحو 0.59% مسجلة 2،084.00 دولارا للأوقية.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى خلاف الذهب، فقد قفزت أسعار عقود الفضة الفورية بنسبة 1.07% إلى 24.05 دولارا للأوقية، بينما تراجعت عقود البلاتينيوم الفورية بنحو 0.24% إلى 989.52 دولارا للأوقية، في حين ارتفعت عقود البلاديوم بنحو 0.13% إلى 1،101.63 دولارا للأوقية.