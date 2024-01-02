عاجل| متحور كورونا الجديد JN.1 يضرب الاحتلال ويُصيب 200 إسرائيلي.. وتحذير من مركز CDC الأمريكى

كشفت صحيفة معاريف العبرية عن إصابة نحو 200 إسرائيلي بسلالة فيروس كورونا الجديد المعروفة باسم JN.1، حيث إن هذا الفيروس شديد الانتشار والعدوى.

متحور كورونا الجديدJN.1 يضرب الاحتلال

وحسب وزارة الصحة داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، تبين أنه انتشر متحور كورونا الجديد بين صفوف الاحتلال الاسرائيلي، وشهدت ارتفاعًا طفيفًا في معدلات الإصابة بالمرض، فيما تم تسجيل نحو 200 حالة إصابة بالسلالة الفرعية JN.1 في إسرائيل.

تحذير من مركز CDC الأمريكى

وفي وقت سابق كانت قد أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي (CDC)، تحذيرا الشهر الماضي من أن انتشار المتحور الجديد بطريقة سريعة، حيث أنه سريع الانتشار، مما يجبر المستشفيات على البدء في الاستعدادات، لكي يتم استقبال أعداد كبيرة من المرضى في المستشفيات.

كما تم تصنيف JN.1 على أنه متغير مثير للاهتمام من منظمة الصحة العالمية، وحسب الخبراء تبين أن التغييرات في JN.1 ليست كبيرة بما يكفي لتتطلب مراجعة جديدة للقاحات الحالية.