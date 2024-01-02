وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الإسكان تنظم حملة للكشف الطبى المبكر عن أمراض الثدي للنساء

الاقتصاد
بوابة الفجر

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حملة للكشف الطبى المبكر عن أمراض الثدي للنساء العاملات بالوزارة، من خلال فريق طبى من وزارة الصحة والسكان، كما تم توفير الاستعدادات اللازمة لعلاج أي حالات إن وجدت بشكل كامل وبالمجان، وذلك في إطار جهود الوحدة للحفاظ على صحة العاملات بالوزارة.


صرحت بذلك الدكتورة هدى عبدالرحمن، وكيل أول وزارة الإسكان - مساعد المشرف على مكتب الوزير - رئيس وحدة تكافؤ الفرص، موضحة أن الحملة استمرت على مدار يومين بالعيادة الطبية بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم توقيع الكشف على نحو 250 سيدة من العاملات بالوزارة، إضافة إلى تواجد سيارة طبية مزودة بجهاز عمل أشعة "مامو جرام" لإجراء الأشعة اللازمة فى حال الاحتياج إليها.

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| زيادة تصل إلى 15% في أسعار زيوت الطعام بداية من يناير 2024

الفرق بين النبي والرسول.. والحكمة من بعثة الأنبياء والرسل

عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد استهداف صالح العاروري

مهن الأنبياء والرسل بالترتيب من سيدنا آدم للنبي محمد عليه الصلاة والسلام

ليلية تألق الفرعون المصري .. مخلص اهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم 2 / 1 / 2024 في الدوري الإنجليزي

أماكن دفن الرسل.. شجرة ترتيب الأنبياء وأعمارهم

ترتيب الأنبياء والرسل من سيدنا آدم إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام

أهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم 01-01-2024 في الدوري الإنجليزي [هدفي محمد صلاح]