توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومي للاتصالات ومصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتعاون بالمجالات البحثية

وقّع المعهد القومي للاتصالات بروتوكول تعاون مع مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع بهدف تعزيز التعاون في المجالات البحثية التطبيقية المشتركة وتطوير الكفاءات التقنية بالاستفادة من الخبرات والقدرات الفريدة التي يتمتع بها المعهد ومصنع الإلكترونيات.



وتشمل الاتفاقية تبادل المعرفة والخبرات بين الجهتين، وتعزيز الأبحاث المشتركة، وتطوير التكنولوجيا، فضلًا عن إتاحة فرص للباحثين والمهندسين للتعاون في المشاريع البحثية وتطوير التقنيات المبتكرة.



وبموجب هذه الشراكة، يتمكن خريجو المعهد من الاستفادة من فرص تدريب عملي في مصنع الإلكترونيات، كما يمكنهم التعرف على عمليات التصنيع والتجميع والاختبار بالمصنع، واكتساب المهارات والخبرات العملية اللازمة لتعزيز فرصهم في سوق العمل، وبناء وتطوير قدراتهم التكنولوجية.



الجدير بالذكر أن المعهد القومي للاتصالات تأسس في عام 1983 وهو مؤسسة رائدة في مجال التدريب والخدمات الاستشارية في مصر والشرق الأوسط. ويكرس المعهد موارده لتوفير خدمات تعليمية وتدريبية عالية الجودة، ويمتلك قاعدة علمية كبيرة من الأبحاث والدراسات المحلية والعالمية لأساتذة وعلماء متخصصين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بكافة فروعها وتخصصاتها.