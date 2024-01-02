التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لتعيين 81 موظفا بمصلحة الطب الشرعي



أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ،اليوم الثلاثاء، عن مسابقة لتلبية حاجة مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل لتعيين (81) في وظيفة معاون طبيب شرعي معملي، معاون طبيب شرعي ميداني، معاون كيميائي شرعي بالدرجة الوظيفية الثالثة، ووظيفة حرفي سادس (ب) تشريح بالمستوى الوظيفي السادس (ب) وذلك وفقًا لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء وأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

ويمكن للراغبين للراغبين في التقدم للمسابقة التقديم على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز في الفترة من 18 حتى 31 يناير الجاري، على الرابط Https://jobs.caoa.gov.eg

ويُشترط فيمن يتقدم للوظيفة (أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، ومحمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل، وألا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا في تاريخ نشر الإعلان، وأن يكون المتقدم لوظائف معاون طبيب شرعي معملي، معاون طبيب شرعي ميداني حاصل على بكالوريوس طب وجراحة بتقدير عام (جيد) على الأقل، وأن يكون المتقدم لوظيفة معاون كيميائي شرعي حاصل على بكالوريوس صيدلة أو بكالوريوس علوم (تخصص كيمياء خاصة – كيمياء مزدوجة) بتقدير عام (جيد) على الأقل، وأن يكون المتقدم لوظيفة حرفي سادس (ب) تشريح حاصل على مؤهل أقل من المتوسط".

كما يشترط أن يجتاز الامتحانات والتدريبات وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن، واجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات، وأن يقدم المتقدم إقرارا بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفقًا لما تقتضيه مصلحة العمل بالمصلحة، وسداد مبلغ (26) جنيها لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية:- (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (781200/450/9حـ) حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.

وتضمن الإعلانات المستندات المطلوبة ويجب أن تكون جميعها أصلية ملونة وبصيغة jpg وهي (صورة شخصية للمتقدم، وبطاقة الرقم القومي سارية (الوجهين)، وصحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة العدل (وجهين حسب الأحوال)، والمؤهل الدراسي، والمؤهل الأعلى إن وجد وذلك بالنسبة لوظائف المعاون، وترخيص مزاولة المهنة عدا وظيفة حرفي تشريح، والموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث، وشهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة (في حالة الإعاقة)، وإيصال الإيداع البنكي).

وتضمن الإعلان عددا من الإرشادات للمتقدمين وهي:

- (لن يُلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة باستثناء الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة، ويجب رفع أصول المستندات المشار إليها بعاليه بصيغة jpg)، ولا يتعدى حجم الملف الواحد (1) ميجا، والتأكد من المرفقات قبل تحميلها وفي حالة عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة أوعدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة أو وجود اختلاف بين البيانات المسجلة والمستندات المشار إليها مثال (عدم إدخال الاسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب، ورفض طلب المتقدم لوظيفة حرفي تشريح حال ثبوت حصوله على مؤهل أعلى من المؤهل المطلوب لشغل تلك الوظيفة، ويرجى الاحتفاظ بأصول الأوراق المتقدم بها على البوابة لإحضارها يوم الامتحان الإلكتروني، والحصول على رقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل للتأكد بأن عملية التسجيل تمت بنجاح والاحتفاظ به ليتسنى الاستعلام عن نتيجة المسابقة).