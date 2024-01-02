موانئ البحر الأحمر تتداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة



ذكر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 9 سفن، وجرى تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و700 شاحنة و80 سيارة، فضلا عن وصول وسفر 1500 راكب بموانئها.

وأفاد المركز بأن حركة الواردات شملت 2000 طن بضائع، و420 شاحنة و77 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6 آلاف طن بضائع، و280 شاحنة و3 سيارات.

وأشار البيان إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينتين (دليلة والحرية)، ومغادرة السفينتين (بوسيدون إكسبريس وأمل)، كما شهد ميناء نويبع تداول 2100 طن بضائع و287 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين (آيلة وأور)، كما شهد ميناء بورتوفيق اليوم مغادرة السفينتين (كلينا والنوي اكسبريس) متجهتين إلى جدة.