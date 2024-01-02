العقود الآجلة لزيت النخيل تواصل تراجعها لليوم الثالث

الاقتصاد
بوابة الفجر

واصلت أسعار العقود الآجلة لزيت النخيل تراجعها لليوم الثالث على التوالي في ظل استمرار المخاوف من تراجع الطلب.

 

وبحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء فقد جرى تداول العقود الآجلة لزيت النخيل في بورصة كوالالمبور اليوم بسعر 3696 رينجت ماليزي (803.66 دولار) للطن، ليسجل أطول فترة تراجع متصلة منذ أوائل ديسمبر الماضي.

 

وتراجعت شحنات زيت النخيل الماليزي بنسبة 10% شهريًا خلال الشهر الماضي، نتيجة تراجع الطلب في الصين وأوروبا والشرق الأوسط.

 

وفي تعاملات الظهيرة في بورصة كوالالمبور للمشتقات تراجع سعر زيت النخيل بنسبة 0.7 % إلى 3696 رينجت للطن تسليم مارس المقبل، وفي بورصة داليان للسلع ارتفع سعر زيت النخيل المكرر بنسبة 0.3 % إلى 7104 يوان صيني للطن تسليم مايو المقبل.

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