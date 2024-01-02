انخفاض الأسهم الأوروبية في أول أيام التداول بالعام الجديد



أغلق مؤشر الأسهم القياسي الأوروبي أول أيام التداول في العام الجديد متراجعًا، وكانت أسهم التكنولوجيا من بين أكبر الخاسرين اليوم الثلاثاء مع تراجع توقعات المستثمرين إزاء قرب خفض أسعار الفائدة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.2% بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ يناير/ كانون الثاني 2022 خلال الجلسة، مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو أيضا.

وقادت أسهم التكنولوجيا الانخفاضات، إذ هبط مؤشر القطاع 1.8% متأثرا بانخفاض سهم (إيه.إس.إم.إل) لصناعة معدات رقائق الكمبيوتر 2.6% بعد أن ألغت الحكومة الهولندية جزئيا ترخيص التصدير لشحن بعض أجهزتها إلى الصين.

كما انخفضت أسهم شركات التجزئة 1.2% والعقارات 1.1%.

وقالت دانييلا هاثورن كبيرة محللي السوق لدى كابيتال دوت كوم "إنها توقعات العام الجديد... لكن فعليا لم يتغير شيء... يظل التركيز على البيانات الاقتصادية (وقرارات) البنوك المركزية والسياسة النقدية".

وصعد سهم شركتا الشحن، Maersk بنحو 6.4%، وHapag Lloyd بنحو 3.3% مع استمرار الهجمات على السفن في البحر الأحمر مما زاد توقعات المستثمرين بارتفاع أسعار الشحن.