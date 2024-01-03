تعرف على معدل السكر الطبيعي وضغط الدم في الجسم

معدل السكر الطبيعي وضغط الدم المثالي يمكن أن يختلف قليلًا بين الأفراد وفقًا للعوامل الفردية والتوصيات الطبية. ومع ذلك، هناك معايير عامة تستخدم كمرجع للصحة العامة.

يختلف معدل السكر الطبيعي في جسم الإنسان حسب الفئة العمرية والوزن والتاريخ المرضي وغيرها من العوامل التي تؤثر في أداء أجهزة الجسم.

يُرجى ملاحظة أن التوجيهات التالية هي للبالغين الأصحاء وقد تختلف للأشخاص ذوي الحالات الصحية المعروفة، ولذلك يجب استشارة الطبيب للحصول على توصيات شخصية.

1. معدل السكر الطبيعي (الجلوكوز في الدم):

- قبل الأكل: 70-100 ملغ/ديسيليتر (3.9-5.6 مليمول/لتر).

- بعد ساعتين من الأكل: أقل من 140 ملغ/ديسيليتر (7.8 مليمول/لتر).

2. ضغط الدم المثالي:

- ضغط الدم الانقباضي (الأعلى): أقل من 120 ملم زئبق (mmHg).

- ضغط الدم الانبساطي (الأدنى): أقل من 80 ملم زئبق (mmHg).

مع ذلك، يُعتبر ضغط الدم ومستوى السكر الطبيعيان نطاقات، والقراءات الفردية قد تتأثر بعوامل مثل العمر والجنس والتاريخ العائلي والأسلوب الحياتي. يجب على الأشخاص ذوي الحالات الصحية المعروفة أو الذين لديهم مخاوف صحية استشارة الطبيب لتحديد الأهداف الصحية المناسبة لهم ومراقبة مستوياتهم بانتظام.

يجب أيضًا أن يؤخذ في الاعتبار أن الاختلافات الفردية قد تكون موجودة وأن المعايير المعروضة هنا هي للإشارة العامة فقط.