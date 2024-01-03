القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد تولوز في نهائي كأس السوبر الفرنسي

الفجر الرياضي
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الكرة الفرنسية عن موعد مباراة باريس سان جيرمان وتولوز في بطولة كأس السوبر الفرنسي في الموسم الحالي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وتولوز في كأس السوبر الفرنسي

من المقرر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان وتولوز يوم الأربعاء 3 يناير 2024 على ملعب حديقة الأمراء معقل باريس سان جيرمان وذلك ضمن منافسات كأس السوبر الفرنسي في الموسم الحالي.
وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN sports HD 1 القطرية بنقل أحداث المباراة.

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تردد قناة بي إن سبورتس القطرية
التردد: 11054
الاستقطاب: أفقي
القمر الصناعي: نايل سات
الوجهة: 2/3
معامل تصحيح الخطأ: 27500
الجودة: HD
تردد قناة بي إن سبورت 4 على سهيل سات
التردد: 11585
الاستقطاب: رأسي
القمر الصناعي: نايل سات
الوجهة: 2/3
معامل تصحيح الخطأ: 27500
الجودة: HD
تُلعب بطولة كأس السوبر الفرنسي من مباراة وحيدة تجمع ما بين بطل الدوري وبطل الكأس وبالتالي سيتواجه فيها باريس سان جيرمان بصفته بطلًا للدوري وتولوز الحاصل على بطولة كأس فرنسا في الموسم الماضي.
يعتبر باريس سان جيرمان البطل التاريخي للبطولة، حيث تُوج باللقب 11 مرة من قبل كان آخرها العام الماضي على حساب نانت.
في حين لم يستطع تولوز تحقيق لقب البطولة من قبل، حيث لم يصل لبطولة السوبر سوى مرة وحيدة عام 1957 وهُزم وقتها على يد سانت إتيان بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وتولوز في كأس السوبر الفرنسي باريس سان جيرمان تولوز باريس سان جيرمان وتولوز كاس الابطال الفرنسي
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