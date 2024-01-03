الخارجية الصينية: مجموعة الـ "بريكس" قررت توسيع عضويتها بناء على طلب الدول

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، اليوم، في مؤتمر صحفي يومي إن توسع مجموعة البريكس أظهر آفاقها المشرقة.

وانضمت السعودية ومصر والإمارات وإيران وإثيوبيا إلى البريكس في الأول من يناير، ما أدى إلى مضاعفة عضوية المجموعة من 5 إلى 10.

وأشار وانغ إلى أن الصين واثقة تماما في مستقبل البريكس، وأن آلية تعاون البريكس زادت من التماسك والتأثير وأصبحت قوة إيجابية ومستقرة من أجل تحقيق منافع في الشؤون الدولية.

وقال إنه بناء على طلب الدول المعنية، قررت البريكس توسيع عضويتها، ما يخدم الطموح المشترك للأسواق الناشئة والدول النامية، ويتبع الاتجاه العالمي نحو التعددية القطبية.

وقال المتحدث: "سنعمل مع شركاء البريكس سعيا إلى تحقيق نتائج جديدة في التعاون الأكبر بين دول البريكس".