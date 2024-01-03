أسعار الخضروات اليوم الاربعاء 3-1-2024 في قنا

محافظات
بوابة الفجر

شهدت أسعار الخضروات في أسواق محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الاربعاء، بجميع أسواق مراكز المحافظة.
وتنشر بوابة الفجر أسعار الخضراوات اليوم، في مراكز محافظة قنا.


أسعار الخضروات جاءت كما يلي:
الطماطم 10-15 جنيه للكيلو
البطاطس 17 جنيهات
الخيار 10 جنيهات
الكرنب الأبيض 20
الكزبرة والشبت 3 جنيها
كأباتشا 15 و20 جنيهات
الجزر كيلو بـ 10 جنيهات
الكوسة 15 جنيهات
الفلفل الحار والبارد 15 جنيهات ونصف
البصل الأحمر 25 جنيهات
الباذنجان الأسود الرومي 7 جنيهات
الأبيض 7 جنيهات
الملوخية الحزمة بـ 10 جنيهات
الثوم الأبيض 40 جنيهات
الليمون 15 جنيها
 

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