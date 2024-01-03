تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الاقتصاد
بوابة الفجر


أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر،اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 8 سفن وتم تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 909 شاحنات و90 سيارة فضلا عن وصول وسفر 1830 راكبا بموانئها.

أوضحت الهيئة وفقا لبيان أن حركة الواردات شملت 2500 طن بضائع، 411 شاحنة 72 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع، 498 شاحنة و18 سيارة.

وأفادت بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة السفينتين أمل وبوسيدون اكسبريس ; فيما استقبل الميناء 4 سفن وهي "بوسيدون اكسبريس، أمل، دليلة والحرية" بينما غادرته السفينتان دليلة والحرية.

كما شهد ميناء نويبع تداول 1930 طن بضائع و375 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفن الثلاث آور، آيلة، وبريدج.

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