بعد اختياره وكيل أول بلجنة القيم.. النائب سيد سمير: تكليف نيابي نفخر به



قال النائب سيد سمير عضو مجلس النواب وكيل أول لجنة القيم بمجلس النواب، إن اختياره وكيل ضمن لجنة القيم بمجلس النواب، هو تكليف نيابي نفخر به، ويأتي استكمالًا لدوره تحت قبة مجلس النواب، موجهًا الشكر إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وهيئة مكتب حزب مستقبل وطن، مؤكدًا أن هدفنا ترسيخ الثوابت البرلمانية، والحفاظ على الهوية الوطنية المصرية.

وأضاف وكيل أول لجنة القيم بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة طبقا لما هو منصوص عليها في اللائحة، ستنظر أي خروج على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة

وأكد النائب سيد سمير عضو مجلس النواب وكيل أول لجنة القيم بمجلس النواب، أنه يتشرف بهذا الاختيار، في ظل أعباء واختصاصات هامة في دور هذا الانعقاد.