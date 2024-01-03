أوكرانيا: تصدير 18.4 مليون طن من الحبوب والبقول في 6 أشهر



أعلنت وزارة السياسة الزراعية والأغذية في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، أن البلاد تمكنت خلال الفترة من الأول من يوليو 2023 إلى 2 يناير الجاري، من تصدير 18.393 مليون طن من الحبوب والبقوليات.

ذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن أوكرانيا صدرت بالفعل في العام الحالي 7.597 مليون طن من القمح و1.074 مليون طن من الشعير، وألف طن من نبات الجاودار و9.579 مليون طن من الذرة.

وللمقارنة.. شهدت الفترة من الأول من يوليو 2022 إلى 2 يناير 2023، تصدير أوكرانيا 22.761 مليون طن من الحبوب والبقول، منها 8.411 مليون طن من القمح و1.626 مليون طن من الشعير و12.500 طن من الجاودار و12.639 مليون طن من الذرة.. حسب البيان.

وأشار البيان إلى أنه في اليومين الأولين من يناير 2024، صدرت أوكرانيا ألف طن من القمح.. وفي العام الماضي، خلال اليومين الأولين من شهر يناير، صدرت 15 ألف طن من الذرة.