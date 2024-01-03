لأول مرة.. أمريكا تتصدر قائمة مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم

أظهرت بيانات أن الولايات المتحدة أصبحت أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم لأول مرة، مع وصول صادراتها لمستوى قياسي خلال العام الماضي بلغ 91.2 مليون طن من الغاز المسال.



وبحسب البيانات التي نشرتها وكالة بلومبرج للأنباء فقد جاءت زيادة الإنتاج والصادرات الأمريكية في العام الماضي بفضل إعادة تشغيل مجمع إسالة الغاز الطبيعي في فريبورت بولاية تكساس، والذي كان قد توقف عن العمل لعدة أشهر بعد الحريق الذي نشب فيه في يونيو 2022.



ومن المقرر كذلك دخول مشروعين جديدين للغاز المسال الخدمة في الولايات المتحدة خلال العام الحالي، بما يضيف نحو 38 مليون طن سنويا من الغاز المسال في حال العمل بكامل طاقتهما التشغيلية.



وجاءت استراليا في المركز الثاني فيما احتلت دولة قطر المركز الثالث في قائمة مصدري الغاز المسال.