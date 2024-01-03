توقف كابل كهرباء يربط شبكات فنلندا وإستونيا عن العمل

الاقتصاد
بوابة الفجر

توقف كابل الطاقة "استلينك1"، الذي يربط شبكات فنلندا وإستونيا عن العمل في وقت متأخر أمس الثلاثاء، حسب شركة "فينجريد"، مشغل شبكة نقل الكهرباء الفنلندية على موقعها الإلكتروني.

وذكرت الشركة أنه يتم التحقيق في هذا الانقطاع باعتباره عطلا عاديا، مضيفة أنها ستنشر مزيدًا من المعلومات حال توفرها.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء أن الكابل كان يرسل 50 ميجاوات من الطاقة نحو فنلندا، عندما توقف في الساعة العاشرة و20 دقيقة مساء بتوقيت شرق أوروبا.

وتبلغ التدفقات الحالية إلى فنلندا من إستونيا 311 ميجاوات، مع خط "استلينك-2" الذي يتم تشغيله.

Elfagr.org

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