إيرادات النفط العراقي تصل إلى أكثر من 8 مليارات دولار الشهر الماضي

أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم الأربعاء، أن إيرادات الشهر الماضي بلغت أكثر من 8 مليارات دولار.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر ديسمبر، حسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" بلغت أكثر من 8 مليارات دولار، حيث بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام 108 ملايين و56 ألفًا و590 برميلًا، بإيرادات بلغت 8 مليارات و316 مليون دولار.

وأضافت أن معدل الكميات اليومية المصدرة بلغ 3 ملايين و486 ألف برميل في اليوم، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد 76.96 دولارًا.