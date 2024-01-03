الاتحاد الأوروبي يضيف أكبر شركة روسية لإنتاج الألماس إلى قائمة العقوبات

الاقتصاد
بوابة الفجر

قال الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء إنه أضاف شركة ألروسا الروسية، أكبر منتج للألماس في العالم، وكذلك رئيسها التنفيذي بافيل ألكسيفيتش مارينيتشيف إلى قائمة عقوباته.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "تماشيا مع حظر الألماس الذي فرضناه مع الحزمة الثانية عشرة من العقوبات، يدرج الاتحاد الأوروبي اليوم شركة ألروسا، أكبر شركة لاستخراج الألماس في العالم، ورئيسها التنفيذي(للقائمة)".

وجرى تطبيق حظر الألماس الذي فرضه الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع مجموعة الدول السبع الكبرى التي أعلنت حظرا مماثلا في ديسمبر كانون الأول.

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