ممدوح حسني: المال أفقد الرياضة قدرة الأندية على المنافسة.. ولا يشغلني رئاسة سبورتنج

نجح نادي سبورتنج مؤخرا في تنظيم بطولة إفريقيا لكرة السلة للمرة الأولي في تاريخه وللمرة الثانية على التوالي في حصد اللقب في إنجاز رياضي لم يحققه أي نادي آخر ومع ممدوح حسني نائب رئيس مجلس إدارة نادي سبورتنج كان هذا الحوار.. فسألناه:-



في البداية ما هو تقييمك لبطولة إفريقيا لكرة السلة للسيدات التي نظمها النادي مؤخرا ؟

اسند الاتحاد الإفريقي لكرة السلة تنظيم البطولة لنادي سبورتنج بعد أن إعتذر عن تنظيمها النادي الأهلي، وكانت المدة المتبقية علي إنطلاق البطولة قصيرة للغاية ولكن مجلس الادارة أخذ علي عاتقه تنظيم البطولة التي خرجت علي أعلي مستوي شهد بها الجميع رغم إنها المرة الأولي التي ينظم فيها النادي البطولة التي يحمل لقبها في النسخة الماضية التي أقيمت في موزمبيق ديسمبر2022



في رأيك ما أسباب إحجام دول الشمال الإفريقي علي المشاركة في البطولة ؟

دول الشمال الإفريقي تونس والمغرب والجزائر فرقها ضعيفة علي مستوي السيدات بخلاف فرق الرجال القوية، وتكمن قوة فرق السيدات في الدول الإفريقية السمراء مثل أنجولا وكينيا وغينيا ورواندا ونيجيريا والكاميرون، فضلا عن عدم تحديد مكان البطولة مبكرا جعل بعض الدول لم تشارك، رغم مشاركة 10 فرق إفريقية في البطولة



هل نجاح البطولة سيدفع مجلس ادارة النادي لطلب مزيد من تنظيم البطولات في اللألعاب المختلفة ؟

لدينا هدف نسعي إلي تحقيقه وهوعودة تنظيم البطولات داخل محافظة الأسكندرية عن طريق نادي سبورتنج بتنظيم البطولات الدولية، حيث نظمنا من قبل في 2023 بطولة دولية في التنس ITF التي حضرها إسماعيل الشافعي رئيس الاتحاد المصري للتنس الذي قام بتوزيع الميداليات، ونسعي لتنظيمبطولتين دوليتين في التنس في العام الحالي فضلا عن الإستعداد لتنظيم بطولة دولية في البريدج وبطولة عربية لكرة اليد وبطولة دولية أخري في السباحة والكرة الطائرة للسيدات.



متي سيكون لسبورتنج فريق كرة قدم مثل سموحة والأوليمبي والإتحاد ؟

كرة القدم في النادي يقبل عليها الكثير من أبناء الأعضاء في المراحل السنية المختلفة لتدعيم أولادنا في المراحل السنية حتي 16 أو 17 عاما بعد ذلك عندما يلتحق الطلاب بالجامعة فأنهم يتجهون للسفر إلى الخارج للاستكمال تعليمهم الجامعي، أو السفر إلي القاهرة للانضام إلي أحد جامعاتها لذلك لا توجد أعداد مناسبة لتكوين فريق درجة أولي لكرة القدم بخلاف الأندية الشعبية الأخري فأنها تستطيع تكوين فرق كرة قدم سواء بشراء اللاعبين أو إستعارة أخرين من أندية أخري وهذه ليست سياسة النادي كما إن ميزانية النادي لا تسمح بذلك.



لماذا لم يتغلب النادي علي المشكلات المالية بقبول أعضاء جدد ؟

النادي لم يقبل أعضاء جدد منذ 6 سنوات لرغبة مجلس الادارة بعدم زيادة الأعداد وازدياد الزدحام

لماذا لم يجد النادي حل لمشكلة دخول السيارات داخل النادي ؟

فكرنا في إنشاء جراج للسيارات تحت الأرض ولكنه يحتاج إلي أموال كثيرة والفكرة في طي الدراسة، والأماكن المتاحة داخل النادي تستوعب 1300 سيارة ونسعي إلي إنشاء فرع جديد للنادي للتغلب علي هذه المشكلة وزيادة عدد الملاعب المختلفة لممارسة الأعضاء كافة الأنشطة.



هل النادي لديه قدرة مالية علي إنشاء فرع جديد ؟

النادي يمتلك نحو 5 أفدنة في منطقة سموحة ونسعي للتعاقد العاجل لإنشاء فرع للنادي يستوعب الأعضاء.



وهل ممكن سبورتنج يكون له فرعا في القاهرة أو المناطق الجديدة؟

كل شئ ممكن لان في النادي أماكن كثيرة نستطيع أن نجلب منها أموال لإنشاء أفرع أخري في اي

مكان.



لماذا لم يتعاقد النادي مع أجهزة فنية أجنبية في بعض اللالعاب ؟

لدينا أهداف بتكوين أجيال من المدربين والمدربات الشباب في كل الألعاب والاعتماد على أبناء النادي ونفضل الإستعانة بالمدرب المصري، فعندما نجح مجلس الادارة أعاد محمد فوزي المدير الفني السابق للتنس لتولي مهمة المدير الفني الحالي وفي السلة لدينا الكابتن محمد منير والذي تم اختياره مدربا لمنتخب مصر الأول، وفي الإسكواش لدينا أحمد شهيب الذي أخرج أبطال العالم للعبة من سبورتنج، ولا يوجد لدينا مدربين أجانب سوي في كرة الماء مدير فني صربي لأن الكفاءات في كرة الماء قليلة ووضعنا معه مجموعة من الشباب للاستفادة من خبراته وتكوين أجيال من المدربين المصريين في هذه اللعبة.



يؤخذ علي النادي وجود أعداد قليلة في المنتخبات الوطنية المختلفة لعدم وجود أجهزة فنية ذات مستوي عالي في سبورتنج ؟

هذا الكلام عار تماما من الصحة فمنتخب شباب الإسكواش تحت 19 عاما الذي خاض بطولة العالم في إستراليا منذ ثلاثة أشهر معظمهم من سبورتنج وبطلة العالم في هذه اللعبة من سبورتنج، ولدينا ثماني لاعبات علي الأقل في منتخب مصر الأول لكرة اليد وفي الرجال من ثلاثة إلي أربعة لاعبين وسبورتنج دائما متواجد في منتخبات مصر المختلفة في كل الألعاب.



ما تقييمك للرياضة المصرية بصفة عامة في الفترة الماضية ؟

الرياضة المصرية تحتاج إلي إعادة تنظيم بشكل كامل واللي بيحصل النهاردة أن المال يتحكم فيها بشكل كبير جدا، وأصبحت المنافسة في معظم الألعاب غير متكافئة نظرا لتحكم المال فيها واردنا أن يكون لدينا رياضة فلا بد من وضع قواعد تجعل المنافسة عادلة بين كل الأندية، وعدم وجود العدل جعل المنافسة بين نادي وأثنين أو ثلاثة علي الأكثر لافتقاد معظم الأندية إلي الرعاة والداعمين والقوي الاعلامية، ونحن نكافح بامكانياتنا المتاحة في المنافسة علي البطولات التي نشارك فيها.



هل المنشآت الرياضية التي شيدت في عهد الرئيس السيسي سيكون لها مردودها خلال الفترة المقبلة ؟

المنشآت الرياضية التي حدثت خلال 5 أو 6 سنوات الماضية تعد إنجازا بكل المقاييس لم يحدث منذ 30 أو 40 سنة، وأصبح لدينا الإمكانيات من ملاعب وبنية أساسية وخبرات مصرية لتنظيم أكبر البطولات الدولية والعالمية في مصر أم الدنيا.



هل الميزانية الأخيرة للنادي كانت تتضمن فرق كبير بين المصروفات والإيرادات ؟

العضويات الجديدة كانت الداعم الأساسي للميزانية والنادي لم يقبل عضويات منذ 6 سنوات ومع ذلك تمكنا من حل المشكلات في تحصيل الإيرادات المتاخرة من المتعاهدين واستطعنا ضخ مبالغ من الميزانية الجديدة ولأول مرة في الميزانية التي انتهت في 30 يونيو الماضي يحصل فائض في الميزانية قبل الإهلاك دون قبول عضويات جديدة.



ما طموحاتك الرياضية والشخصية الفترة القادمة ؟

طموحاتي الرياضية أن اتعامل مع قانون يساعدني في تطوير النادي فعندما أتعامل مع قانون اليوم يلزمني بعدم زيادة الأشتراكات السنوية علي الأعضاء وعندما نتحدث مع الجهة المختصة يلزمني بزيادة %15 من قيمة الأشتراك كل عامين، ونحن نعاني لأننا لدينا مصروفات كبيرة جدا تصرف علي جميع الألعاب وفي الوقت ذاته دخل النادي محدود، وهدفي أن اصرف علي النادي بشكل جيد بخدمة متميزة للأعضاء علي أن يدفع العضو القدر المناسب، فليس هدفي أن ازود دخل النادي من العضويات، وأتمني إن قانون الرياضة 71 لسنة 2017 يحدث فيه تغيير بأن تعمل اللأندية لوائحها الداخلية بحرية من خلال جمعياتها العمومية وأن تدير نفسها بنفسها، كما احلم أن يكون للنادي أكثر من فرع لأن أعضاء سبورتنج يستحقون أكثر من ذلك



ما هي البنود التي لا تعجبك في قانون الرياضة ؟

القانون يلزم النادي بحضور 7500 عضو علي الأقل في حالة أن يكون عدد الأعضاء 120 الف مع أن النادي عدد من لهم حق التصويت 56 الف فنحن مجبرين علي حضور 7500 لتغيير اللائحة وهذه الأعداد لا تتجمع إلا في الإنتخابات فقط، وعندما نتحدث مع ا الأعضاء في تعديل اللائحة لا نجد الاستجابة المطلوبة فلا يحضر سوي أقل من ربع هذا العدد المطلوب، ولذلك نطالب بتعديل هذه المادة وتقليل العدد ليكون مناسبا، ولا بد أن يشمل القانون بنود أخري تتناسب مع حالة كل نادي.



لماذا خضت الإنتخابات الماضية كنائب وليس رئيسا رغم أنك كنت عضوا بمجلس نواب دورتين متتاليتين ؟

الحقيقة أن هناك أشخاص تعشق النادي بجد وهنالك أشخاص يخوضون الإنتخابات من أجل أنفسها فأنا من الصنف الأول الذي يعشق ناديه وعشت فيه أجمل أيام حياتي، وعندما فكرت في خوض الإنتخابات كان زميلي أحمد حسن قد أعلن قبل خوضي الإنتخابات ترشيحه علي منصب الرئاسة ولذلك لم أجد فارقا بيني وبينه وفلكل مننا يسعي إلي خدمة نادينا الحبيب وترشحت علي منصب النائب وذلك بعد أن طلب مني أحمد حسن في قائمته كنائب ولم اجد غضاضة في ذلك لأننا نسعي إلي خدمة النادي سواء داخل المجلس أو خارجه.



هل لديك طموحا أن تصبح رئيسا للنادي ؟

بالتأكيد اي شخص محب لناديه يسعي أن يكون رئيسه، وسبورتنج نادي ذو حالة خاصة في الأسكندرية لإنه يشكل الراي العام في عروس البحر المتوسط، وسبورتنج يضم معظم عائلات الأسكندرية العريقة، وفكرة التحدث عن الإنتخابات القادمة سابق لاوانه حتي لا يحدث سوء فهم داخل النادي أو مجلس الادارة، وفي النهاية أنا تحت أمر النادي في اي منصبه يرغبه الأعضاء لشخصي.