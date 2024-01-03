كورة لايف الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا يلا شوت بـدون تقطيع اليوم في الدوري الإسباني

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ومايوركا يلا شوت الدوري الإسباني

جولة الملكي الإسبانية Real Madrid - vs - Mallorca اليوم، مشاهدة مباراة ريال مدريد ومايوركا يلا شوت اليوم بث مباشر في الدوري الإسباني، تعود مباريات الدوري الإسباني إلى الواجهة بعد فترة العطلة الشتوية القصيرة، واليوم سنلقي نظرة على القنوات التي ستبث مباراة ريال مدريد أمام ريال مايوركا ضمن الجولة الـ19 من الدوري الإسباني "ليغا" لموسم 2023-2024.

يتطلع فريق ريال مدريد لمواصلة سجله الإيجابي قبل التوقف الشتوي، حيث يحتل صدارة جدول ترتيب الليغا برصيد 45 نقطة، وذلك بعد خوض 18 مباراة وتحقيق الفوز في 14 لقاء، وتعادل في 3 مباريات، بفارق الأهداف عن جيرونا الذي يحتل المركز الثاني.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال مايوركا

يمكنك متابعة بث مباشر لمباراة ريال مدريد وريال مايوركا عبر موقع "بوابة الفجر"، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإسباني "الليجا". المباراة ستقام مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، وتعتبر هذه المواجهة فرصة للميرنجي لتحقيق الفوز والاستمرار في صدارة الدوري الإسباني.

توفر المباراة فرصة لعشاق كرة القدم لمتابعة أداء الفريقين والتشويق بينهما في سانتياغو برنابيو. يسعى ريال مدريد إلى تحقيق الانتصار للحفاظ على مكانته في صدارة الترتيب، بينما يسعى ريال مايوركا إلى الظهور بأداء جيد وتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة.

لذلك، يمكنك الاستمتاع بتجربة مشاهدة مثيرة للمباراة عبر بث مباشر مقدم على موقع "بوابة الفجر"، حيث سيكون بإمكانك متابعة جميع لحظات المباراة والتعليقات المباشرة على الأحداث.

من جهة أخرى، يواجه ريال مايوركا تحدياته في الموسم الحالي، حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة، وهو يسعى لتحقيق نتائج إيجابية في ملعب "سانتياغو بيرنابيو، وفيما يتعلق بالأداء الفني، يظهر ريال مدريد بخط هجوم قوي، حيث يحتل المركز الثاني في ترتيب أقوى الخطوط الهجومية بتسجيله 39 هدفًا، بينما يتميز بأداء دفاعي فعّال، حيث استقبلت شباكه 11 هدفًا فقط. على النقيض، يواجه ريال مايوركا تحديات في التهديف، حيث سجل لاعبوه 17 هدفًا، ويعكس أداؤهم التقلبات في نتائج المباريات.

يأتي هذا اللقاء بعد أخبار سارة لعشاق ريال مدريد بتجديد عقد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي قاد الفريق إلى تحقيق عدة ألقاب من بينها دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية. ستكون هذه المواجهة فرصة للفريقين لتحقيق الانتصار وتحسين مواقعهم في الترتيب العام للدوري الإسباني.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال مايوركا اليوم في الدوري الإسباني 2023-2024

بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال مايوركا يلا شوت ، ستكون قنوات beIN Sports القطرية الخيار الأمثل لعشاق كرة القدم لمتابعة مباراة ريال مدريد ومايوركا اليوم في إطار الدوري الإسباني لموسم 2023/2024. حيث تحظى هذه القنوات بالحقوق الحصرية لنقل مباشر لأبرز لقاءات الليجا في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال مايوركا يلا شوت

سيتم بث المباراة عبر تردد قناة beIN Sports 3 HD، مما يتيح للمشاهدين الاستمتاع بتفاصيل المباراة بجودة عالية. يمكنك البحث عن تفاصيل التردد الصحيح عبر موقع القناة الرسمي أو من خلال الاطلاع على الجدول المقدم من البث الرسمي للقناة.

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تردد قناة BeIN Sports 3 HD القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11013 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة

موعد مباراة ريال مدريد وريال مايوركا اليوم في الدوري الإسباني 2023-2024

مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا بث مباشر يلا شوت، ويتصدر فريق ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق كبير، حيث يمتلك رصيدًا قويًا يبلغ 45 نقطة بعد خوض 18 مباراة. تحقق الفريق الأبيض من الانتصار في 14 لقاء، وتعادل في 3 مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط، مما يعكس الأداء الرائع الذي يقدمه في مختلف المسابقات.

في الجهة الأخرى، يحتل ريال مايوركا المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث جمع 18 نقطة من 18 مباراة. حقق الفريق الصاعد الفوز في 3 مواجهات، وتعادل في 9 لقاءات، وتلقى 6 هزائم. يواجه ريال مايوركا تحديات في مواجهة الفرق القوية في الدوري، ولكنه يسعى لتحسين موقعه في جدول الترتيب خلال المراحل القادمة.

موعد المباراة المرتقبة بين ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني سيكون في الجولة التاسعة عشرة، ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 8:15 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 9:15 مساءً بتوقيت السعودية. يترقب عشاق الكرة الإسبانية هذه المواجهة بفارغ الصبر لمتابعة أداء الفريقين واستمتاع بلحظات المباراة المثيرة.

بطاقة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا

ملعب المباراة: سانتياغو بيرنابيو (مدريد، إسبانيا)

البطولة: الدوري الإسباني 2023-2024 - الجولة الـ19

حكم المباراة: أليخاندرو مونييز رويز

معلق المباراة: محمد بركات

تشكيل ريال مدريد ضد مايوركا

يتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد اليوم، لمواجهة مايوركا في الدوري الإسباني 2023-2024 على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: فران جارسيا - أنطونيو روديجر - تشاوميني - لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: توني كروس - فيديركو فالفيردي - لوكا مودريتش.

خط الهجوم: جود بيلينجهام - رودريجو - خوسيلو.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا تويتر

ماذا قال أنشيلوتي قبل مباراة ريال مدريد مايوركا؟

أدلى المدير الفني الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، بتصريحات حول المستجدات في فريق ريال مدريد قبيل مواجهة مهمة أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني. وقد أكد أنشيلوتي على وجود أخبار سارة بعودة لاعبين مهمين إلى التدريبات، حيث عاد كارباخال وأردا جولير وفينيسيوس إلى التدريبات، ومن المتوقع أن يكونوا جاهزين للمشاركة.

وفيما يتعلق بالإصابات في خط الدفاع، أوضح أنشيلوتي أنه لا يعتزم التعاقد مع مدافع جديد في فترة الانتقالات الشتوية، رغم غياب ناتشو وإيدير ميليتاو بسبب الإصابات. وأوضح أن لديه لاعبين في الفريق يمكنهم تعويض الغيابات في مركز المدافعين.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني | من هنــــا

أشار أنشيلوتي إلى أن ميندي وكامافينجا سيعودان للمشاركة في التدريبات وسيكونان جاهزين للمشاركة في المباريات في الأسبوع المقبل، مما يعزز خيارات ريال مدريد الدفاعية.

فيما يتعلق بعقود اللاعبين التي تنتهي في صيف 2024، رفض أنشيلوتي الحديث عن مستقبلهم وأكد أنهم سيتخذون قراراتهم الخاصة.

وفيما يخص مباراة ريال مدريد وريال مايوركا، أكد أن لونين سيكون حارس المرمى الأساسي بسبب إصابة كيبا. ورفض التعليق على إمكانية انضمام كيليان مبابي، مؤكدًا أنه لا يركز على ذلك في الوقت الحالي.

وختم أنشيلوتي تصريحاته معربًا عن سعادته بالبقاء في ريال مدريد وطموحه في استمرار مسيرته كمدرب حتى بعد عام 2026.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا

مواجهة مثيرة تجمع بين ريال مدريد ومايوركا في معقل الأول، ملعب سانتياغو برنابيو، وذلك في إطار الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني. يستعرض الفريق الضيف، مايوركا، أداءًا متقلبًا في الموسم الحالي حيث يحتل المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الليجا. يعزز انتصاره الأخير على أوساسونا 3-2 من ثقة اللاعبين قبل هذه المواجهة الصعبة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني | من هنــــا

من جهة أخرى، يدخل ريال مدريد هذه المباراة وهو في صدارة الليجا، ويقدم أداءً مميزًا. فاز الفريق الأبيض في مباراته الأخيرة أمام ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 1-0، ويتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء للابتعاد أكثر في الصدارة.

ريال مدريد يتمتع بسجل تاريخي ممتاز ضد مايوركا، حيث حقق 23 انتصارًا من أصل 40 مواجهة بين الفريقين. يعد هذا اللقاء فرصة للفريق الملكي لاستعادة الزخم بعد الهزيمة الأخيرة أمام مايوركا في الليجا.

من الجدير بالذكر أن ريال مدريد لم يخسر مباراتين متتاليتين ضد مايوركا في الليجا منذ عام 2001. يأمل أنشيلوتي في تحقيق الانتصار وتعزيز موقع الفريق في القمة، في حين يسعى فريق مايوركا لتحقيق مفاجأة وإثبات تحسن أدائه في الموسم الحالي.

يلا شوت بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال مايوركا

ملعب سانتياغو برنابيو سيكون الشاهد على مواجهة مثيرة تجمع بين فريق ريال مدريد بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي وفريق مايوركا، وذلك في إطار منافسات الدوري الإسباني. تأتي مباراة اليوم لتكون اختبارًا جديدًا للطموحات والأداء القوي الذي يظهر به الفريق الأبيض في الموسم الحالي.

فريق مايوركا يحتل حاليًا المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الليجا، ويظهر بأداء غير ثابت هذا الموسم، ولكنه يحمل الثقة بعد فوزه في الجولة الماضية على أوساسونا 3-2. يسعى مايوركا إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق القوي لتعزيز مركزه في الترتيب العام.

من جهة أخرى، يتصدر ريال مدريد قمة جدول الترتيب بأداء رائع حتى الآن في الموسم الحالي. يأمل الفريق في استمرار نغمة الانتصارات بعد فوز صعب على ديبورتيفو ألافيس في المباراة السابقة. ريال مدريد يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية للمحافظة على صدارة الليجا وتعزيز فارق النقاط.

تاريخيًا، يتمتع ريال مدريد بسجل قوي ضد مايوركا، حيث حقق الفوز في 23 مباراة من أصل 40. وعلى الرغم من خسارته المباراة السابقة أمام مايوركا في الموسم الحالي، إلا أنه لم يخسر مباراتين متتاليتين أمامهم منذ عام 2001.

ريال مدريد يدخل المباراة بدفاع قوي، حيث لم يستقبل سوى 11 هدفًا في أول 18 مباراة له في الليجا، وهو رقم قليل جدًا في تاريخ المسابقة في هذه المرحلة من الموسم. يأمل الفريق في مواصلة تألقه الدفاعي وتحقيق الفوز في المباراة القادمة.

تشكيل مايوركا الرسمي ضد الريال