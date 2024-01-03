أين تصنع سيارات كيا "تعرف على التفاصيل"..تأسست شركة كيا في عام 1944 أثناء فترة التاريخ التي كانت كوريا جزءًا من اليابان.

وفي بدايتها، كانت الشركة متخصصة في تصنيع الأنابيب الصلبة وقطع غيار للدرّاجات بعد مرور سبع سنوات، توسعت في إنتاج الدراجات الكاملة، ومن ثم توسعت لتشمل الشاحنات والسيارات.

أول مصنع تجميع سيارات كيا

في عام 1973، افتتحت الشركة أول مصنع لتجميع السيارات الكاملة ومع ذلك، لم يستمر هذا المصنع لفترة طويلة بسبب السياسة الدكتاتورية العسكرية التي فرضها تشون دو هوان، وأدى ذلك إلى توقف إنتاج السيارات، حيث ركزت الشركة بدلًا من ذلك على تصنيع الشاحنات الخفيفة.

في نهاية الثمانينات، عادت كيا إلى صناعة السيارات بشكل كبير بالتعاون مع شركة فورد أقامت الشركة مصنعًا في سول، العاصمة الكورية الجنوبية، وبدأت في تصدير منتجاتها إلى عدة دول، بما في ذلك قارتي أمريكا الشمالية وأستراليا.

تابع التطور الكبير التي شهدتة شركة كيا

شهدت شركة كيا تطورًا كبيرًا ووسعت نطاق وجودها عبر تواجدها في ثلاثين دولة مع مائة وكيل. ومع ذلك، في أواخر التسعينات، أعلنت الشركة إفلاسها مما أدى إلى استحواذ شركة هيونداي موتورز على 50% من أسهمها. في العام 2005، بدأت كيا التركيز بشكل أكبر على السوق الأوروبية، حيث استطاعت أن تعيد بناء نفسها بنجاح.

أين تصنع سيارات كيا "تعرف على التفاصيل"

تتخذ شركة كيا خطوات واسعة في مجال تصنيع السيارات، حيث يتم إنتاج أكثر من مليون ونصف المليون سيارة سنويًا. تُصَنِّع هذه السيارات في ثلاثة عشر مصنعًا موزعة عبر عدة دول، وهي كالتالي:

1. مصنع هواسنج ومصنع سوهاري في كوريا الجنوبية.

2. مصنع غوانغجو في الصين.

3. مصنع سيزون ومصنعا زيلينا وجيلينا في سلوفاكيا.

4. مصنع يانتشنغ في مقاطعة جيانغسو الصينية.

5. مصنع تشو لاي ومصنع كوانج نام في فيتنام.

6. مصنع ويست بوينت في جورجيا الأمريكية.

7. مصنعا مونتيري وبيسكوريا في المكسيك.

هذه القاعدة الصناعية الواسعة تعكس التوسع الدولي لشركة كيا وتحتضن تنوعًا في المواقع لتلبية احتياجات السوق العالمي.

ويوجد العديد من مصانع تجميع قطع السيارات في عدة دول حول العالم، بما في ذلك تركيا، وإيران، وماليزيا، وروسيا، والإكوادور. يتم تجميع هذه السيارات في هذه البلدان، وتُوزع في ما يقرب من 172 دولة عبر شبكة واسعة من الموزعين والوكلاء.

أين تصنع سيارات كيا "تعرف على التفاصيل"

الراعي الرسمي للعديد من الاتحادات الرياضية والبطولات العالمية

شركة كيا تحمل لقب الراعي الرسمي للعديد من الاتحادات الرياضية والبطولات العالمية، مشددةً على دعمها للرياضة على مستوى العالم. تشمل شراكاتها الرياضية الرسمية مع الفيفا، والاتحاد الإسباني لكرة القدم، والرابطة الوطنية لكرة السلة NBA، والرابطة الوطنية لكرة السلة النسائية WNBA، ودورة الألعاب الآسيوية، وبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وكوبا أمريكا، وبطولة آسيا لكرة السلة، وكأس العالم لكرة القدم، وبطولة كأس الأمم الأوروبية.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم كيا الرياضة على الصعيدين الوطني والدولي من خلال شراكاتها مع الرابطة الفلبينية لكرة السلة، والدوري الأسترالي لكرة القدم، ونادي بوردو الإسباني، وبوسطن يونايتد الإنجليزي، ونساء كريكيت الإنجليزي، وسبارتاك موسكو، ومنتخب سلوفاكيا.

أين تصنع سيارات كيا "تعرف على التفاصيل"

وتعتمد كيا على وجوه رياضية بارزة لتعزيز علامتها التجارية، منها كريان فورد، والتشيلي فرناندو غونزاليس، والمغربي بدر هاري، وليبرون جيمس، ولي سانغ هوا، وعلياء مصطفى، والإسباني رافائيل نادال، وميشيل وي.