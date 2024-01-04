بعد انتشار الجديري المائي بالمدارس.. 5 إجراءات وقائية عاجلة من «الصحة»

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن انتشار الجديري المائي بين الطلاب في المدارس، حيث يبحث أولياء الأمور عن الإجراءات اللازم اتباعها لضمان الحصول على الحماية الكاملة للأطفال خلال فترة الدراسة.

ما هو الجديري المائي؟

عدوى شديدة من فيروس شهير يطلق عليه الحماق النطاقن حيث يؤدي لظهور طفح جلدي وحكة وبثور مليئة بالمياه.

مراحل الإصابة بالجديري المائي

ظهور نتوءات بارزة

انتشار بثور صغيرة مملوءة بسائل

ظهور قشور تغطي البثور المفتوحة

الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالجديري المائي

وعن الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالجديري المائي الاطفال قبل عمر عامين، حيث من السهل أن تنتقل الاصابة بالعدوى إلى الاخرين في حالة عدم تلقي اللقاح.

الإجراءات الوقائية التي وضعتها وزارة الصحة

كشفت وزارة الصحة ضمن منشور توعوي لها عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن مجموعة من الاجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها لتفادي مخاطر العدوى بالجديري المائي، وهم كما يلي:-

تغطية الفم والأنف عند العطس أو السعال

عدم المشاركة في استخدام أدوات الشخص المصاب

أخذ حمامات ماء دافئ باستمرار

استعمال بعض المرطبات على الجلد لمنع الحكة

استخدام بعض الأدوية المهدئة للحكة

الأعراض الشائعة لمرض الجديري المائي