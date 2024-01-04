ارتفاع أسعار الذهب قبل صدور بيانات اقتصادية أمريكية



ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس الرابع من يناير كانون الثاني، عقب تراجعها بأكبر وتيرة في 3 أسابيع أمس الأربعاء، بعدما أظهر محضر آخر اجتماعات الفدرالي الأميركي لعام 2023 حالة من عدم اليقين حول توقيت تخفيضات الفائدة المحتملة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.4% إلى 2050 دولارًا للأونصة.

ووفقًا لمحضر الفدرالي الأميركي، فإن المسؤولين يبدو وأنهم مقتنعون بشكل متزايد بأن التضخم تحت السيطرة، وسط تقلص المخاطر، وتنامي المخاوف بأن التشديد المفرط قد يؤدي إلى تدمير الاقتصاد.

لكن في الوقت نفسه، أشار المحضر إلى أن المشاركين تحدثوا بشأن درجة عدم اليقين المتصاعدة حول التوقعات المرتبطة بخفض معدلات الفائدة، مؤكدين أن المزيد من عمليات رفع الفائدة لا تزال ممكنة.

ويرى المستثمرون حاليًا احتمالات تصل إلى 70% ببدء خفض معدلات الفائدة في اجتماع مارس آذار المقبل.

وتترقب الأسواق صدور بيانات اقتصادية في وقت لاحق اليوم، وعلى رأسها وظائف القطاع الخاص غير الزراعي وطلبات إعانة البطالة في أميركا.

ويتابع المستثمرون التطورات في الشرق الأوسط عقب وصول الصراع الحالي بين إسرائيل وغزة إلى لبنان.