نمو أنشطة الأعمال غير النفطية بالإمارات في ديسمبر



ارتفع مؤشر P&S Global لمديري المشتريات في الإمارات، إلى 57.4 في ديسمبر كانون الأول من 57.0 في نوفمبر تشرين الثاني، في ثاني أعلى قراءة منذ أكثر من أربع سنوات.



وأظهرت نتائج المسح أن الإنتاج الإجمالي ظل قويا إذ بلغ المؤشر الفرعي الخاص به 63.9 في ديسمبر كانون الأول، دون تغيير عن الشهر السابق، وسط زيادة في الأعمال الجديدة في نهاية العام وتدفق قوي للمبيعات.

وقفز المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 63.0 في ديسمبر كانون الأول من 60.5 في نوفمبر تشرين الثاني وظل أعلى بكثير من متوسط ​​السلسلة، لكن معدل النمو كان مدفوعا بشكل كبير بالطلب المحلي مع تباطؤ نمو طلبيات التصدير إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد اند بورز جلوبال "اختتم الاقتصاد غير النفطي في الإمارات العام بتوسع آخر مثير للإعجاب، مؤكدا أقوى انتعاش فصلي منذ الربع الثاني من عام 2019 وجاعلا القطاع في وضع مؤات لعام 2024".



وأضاف "لم تتمتع الشركات بزيادة كبيرة أخرى في الإنتاج فحسب، بل أشارت بيانات الثقة إلى أنها تتوقع استمرار هذا النمو، مع توقعات للعام المقبل من بين أعلى ما شوهد منذ ما قبل جائحة كوفيد-19".



وتعزز تفاؤل الشركات حيال نشاط الإنتاج على مدى الاثني عشر شهرا القادمة في ديسمبر كانون الأول مقارنة بالشهر السابق، إذ أشار المشاركون في المسح إلى قنوات المبيعات الجديدة فضلا عن تحسن ظروف السوق بوصفها أسبابا للثقة.