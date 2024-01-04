تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

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موانى البحر الأحمر
موانى البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن  إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 18000  طن بضائع عامة ومتنوعة، 1101  شاحنة و42 سيارة، وشملت حركة الواردات 5500  طن بضائع، 601  شاحنة و28 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12500  طن بضائع، 500  شاحنة  و14 سيارة.

 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس  بينما تغادر السفينتين دليلة والحرية  فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين دليلة والحرية  بينما غادرت السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس  ، كما شهد ميناء نويبع تداول 3050  طن  بضائع و380 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الاربع وهي اور، كوين نفرتيتي، ايلة وبريدج.


وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1895 راكب بموانيها.
 

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