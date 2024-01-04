تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر



ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه جرى تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة 1101 شاحنة، و42 سيارة بالموانئ، فضلا عن وصول ومغادرة 1895 راكبا، مشيرة إلى أن إجمالي السفن الموجودة على أرصفة الموانئ بلغ 10 سفن.

وأضافت الهيئة، في بيان، اليوم الخميس، أن الواردات بلغت 5 آلاف و500 ألف طن بضائع،601 شاحنة، 28 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 12 ألفا و500 طن بضائع، و500 شاحنة، و14 سيارة.

وأوضحت أن ميناء سفاجا استقبل السفينتين بوسيدون أكسبريس وأمل وغادرته السفينتان دليلة والحرية، كما جرى تداول 3050 طن بضائع و380 شاحنة من خلال رحلات مكوكية "وصول ومغادرة" لأربع سفن " أور، كوين نفرتيتي، وآيلة، وبريدج ".