تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الاقتصاد
بوابة الفجر


ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه جرى تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة 1101 شاحنة، و42 سيارة بالموانئ، فضلا عن وصول ومغادرة 1895 راكبا، مشيرة إلى أن إجمالي السفن الموجودة على أرصفة الموانئ بلغ 10 سفن.

وأضافت الهيئة، في بيان، اليوم الخميس، أن الواردات بلغت 5 آلاف و500 ألف طن بضائع،601 شاحنة، 28 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 12 ألفا و500 طن بضائع، و500 شاحنة، و14 سيارة.

وأوضحت أن ميناء سفاجا استقبل السفينتين بوسيدون أكسبريس وأمل وغادرته السفينتان دليلة والحرية، كما جرى تداول 3050 طن بضائع و380 شاحنة من خلال رحلات مكوكية "وصول ومغادرة" لأربع سفن " أور، كوين نفرتيتي، وآيلة، وبريدج ".

Elfagr.org

الأكثر قراءة

"نتيجة مباراة ريال مدريد".. الملكي يضرب شباك ريال مايوركا بهدف نظيف في الدوري الإسباني

رودريجر ريال مدريد يقود ريال مدريد للفوز على ريال مايوركا ليواصل صدارة ترتيب الدوري الإسباني

جيرونا تسحق ولا تبالي.. نتيجة (4-3) مباراة جيرونا وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

يلا شوت مباشر الآن.. بث مباشر مباراة برشلونة ضد لاس بالماس اليوم الدوري الإسباني | توتير اليوم جودة عالية HD

بث مباشر مباراة برشلونة ولاس بالماس اليوم بالدوري الإسباني | تويتر رابط سريع بجوده عالية

عاجل | وزير التموين يلاحق الأسعار بتشكيل لجنة عليا.. تفاصيل

شاهد | نتيجة (4-3) مباراة جيرونا ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

عاجل - "تحديث مباشر".. أسعار الذهب اليوم الخميس 4 يناير 2023