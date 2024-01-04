منطقة اليورو: الاقتصاد يسجل انكماشا جديدا في الربع الأخير من 2023

أظهر مسح اليوم الخميس استمرار انكماش أنشطة الأعمال في منطقة اليورو في نهاية 2023 بسبب التراجع المتواصل في قطاع الخدمات المهيمن، مما يدق ناقوس الخطر بشأن ركود محتمل في اقتصاد التكتل الأوروبي.

وجرى تعديل مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن ستاندرد اند بورز - والذي ينظر إليه على أنه مقياس جيد لحالة الاقتصاد العامة - بالرفع لشهر ديسمبر ليطابق 47.6 نقطة المسجلة في نوفمبر بعد تقدير أولي بلغ 47 نقطة، لكنه ظل أقل من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر السابع.

ويشير ذلك إلى أن اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 20 دولة، والذي انكمش 0.1 في المئة في الربع الثالث من عام 2023، من المحتمل أن ينكمش مرة أخرى في الربع الأخير، وهو ما يمثل التعريف الفني للركود.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر عند 48.8 نقطة من 48.7 نقطة في نوفمبر.