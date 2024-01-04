قال مدرب برشلونة تشافي هرنانديز، حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إن النادي الكاتالوني لم يعد بوسعه إنفاق مبالغ كبيرة على شراء لاعبين كبار مثل إرلينج هالاند وكيليان مبابي.

وأنفق برشلونة مبالغ كبيرة زادت عن 100 مليون يورو (109.24 مليون دولار) في شراء فيليب كوتينيو وأنطوان جريزمان وعثمان ديمبيلي ما بين 2017 و2019 لكن أوضاعه المالية حاليًا لا ترشحه لإبرام صفقات كبيرة قريبًا.

وقال تشافي إنه يأمل في التعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية خلال الشهر الجاري.

تشافي: برشلونة لا يمكنه شراء مبابي أو هالاند

لكنه قال للصحافيين ردًا على سؤال عن إمكانية السعي للتعاقد مع لاعبين مثل النرويجي هالاند لاعب مانشستر سيتي بطل إنجلترا أو مبابي لاعب سان جيرمان وقائد منتخب فرنسا: "لا بد من الاعتماد على ما لدينا من لاعبين لأننا حاليًا لا يمكن أن نفكر في مثل هذه التعاقدات".

وأضاف قوله قبل مباراة فريقه أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني اليوم الخميس: "لسوء الحظ وضعنا الاقتصادي ليس جيدًا حتى نقوم بذلك، أعتمد على لاعبي فريقي الحاليين وعلينا تحقيق الفوز مع هؤلاء اللاعبين".

وتابع: "علينا الفوز بألقاب وعلينا تقديم أداء جيد لأن مستوى المنافسة مرتفع جدًا".

ويحتل برشلونة المركز الرابع بين فرق الدوري الإسباني العشرين متخلفًا بفارق 10 نقاط عن منافسه اللدود ريال مدريد الذي خاض مباراة أكثر من فريق تشافي.