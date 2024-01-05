تفاصيل طرح شهادة بلاتينية جديدة من البنك الأهلي بعائد يصل إلى 27%، أعلن البنك الأهلي المصري لعام 2024 عن إطلاق منتج جديد في مجال الادخار وهو "شهادة الادخار البلاتينية"، حيث تمتد مدة هذه الشهادة لمدة سنة، مع عائد يصل إلى 27% يتم صرفه في نهاية فترة الاستثمار، أو بخيار عائد شهري يصل إلى 23.5%.

شهادات البنك الأهلي الجديدة

تصدر البنك الأهلي المصري لعام 2024 شهادات الادخار الجديدة بقيمة 1000 جنيه، بالإضافة إلى فئات مضاعفة لها، بهدف استهداف جميع الأفراد من البالغين والقصر، سواء كانوا مصريين أو أجانب.

أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي الجديدة

فيما يتعلق بأسعار فائدة شهادات البنك الأهلي، أفاد البنك بأن الفائدة يتم حسابها اعتبارًا من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة في عام 2024.

تفاصيل طرح شهادة بلاتينية جديدة من البنك الأهلي بعائد يصل إلى 27%

شهادات البنك الأهلي الجديدة بنسبة 27%

أوضح البنك أن جميع شهادات البنك الأهلي البلاتينية لعام 2024 متاحة في جميع فروع البنك الأهلي المصري، ويمكن الوصول إليها أيضًا عبر الإنترنت المصرفي وتطبيق الهاتف المحمول، بالإضافة إلى إمكانية الحصول عليها من خلال مركز الاتصال الهاتفي الخاص بالبنك على الرقم 19623.

تفاصيل شهادات البنك الأهلي البلاتينية لعام 2024 كما يلي:

- يتيح نظام الضمان المتاح لشهادات البنك الأهلي 2024 البلاتينية الاقتراض خلال فترة الاستثمار.

- يُشترط أن يمر فترة لا تقل عن 6 أشهر من يوم الشراء قبل أن يكون هناك إمكانية لاسترداد قيمة الشهادة.

- في نهاية فترة الاستثمار، يتم استرداد الشهادة بقيمتها الاسمية بالكامل، ويمكن أيضًا استردادها قبل هذا التاريخ وفقًا للقيم الاستردادية المحددة من قبل البنك.

شهادات البنك الأهلي الجديدة بنسبة 25%

تعتبر إصدار شهادات البنك الأهلي البلاتينية لعام 2024 بنسبة عائد تبلغ 25% خطوة استراتيجية لتقديم بديل مناسب للعملاء من مختلف الفئات. يأتي هذا القرار في أعقاب انتهاء فترة استحقاق شهادات البنك البلاتينية السابقة التي كانت تحمل نسبة عائد قدرها 25%. يبدأ عملاء الشهادات السابقة، اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، في استلام عوائد استحقاق شهادات البنك الأهلي وشهادات بنك مصر، التي طرحت في يناير الماضي بنسبة فائدة قدرها 22.5% للصرف الشهري و25% عند انتهاء المدة، التي تم تحديدها لعام واحد فقط، ويذكر أن إجمالي مبيعات هذه الشهادات من البنكين وصل إلى نحو 460 مليار جنيه.