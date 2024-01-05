أسعار النفط تصعد مدعومة بتصريحات المركزي الأمريكي

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد أن أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أن التضخم أصبح تحت السيطرة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا، بما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 77.96 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتا، بما يعادل 0.7 بالمئة، إلى 72.69 دولار.

وعوض الخامان القياسيان تقريبا جميع خسائرهما التي تكبداها أمس الخميس عندما سجلت الأسعار عند التسوية انخفاضا بعد جلسة متقلبة بسبب زيادة أسبوعية كبيرة في مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة.