سعر الدولار يقترب من تسجيل أفضل أداء أسبوعي له منذ يوليو

الاقتصاد
بوابة الفجر

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة صعودًا متجها نحو أقوى أداء أسبوعي له منذ يوليو 2023.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، 102.39 في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة.

وهبط الين اليوم الجمعة 0.06 بالمئة إلى 144.72 للدولار، بعد أن لامس أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 144.90 في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع اليورو في أحدث تعاملات 0.09 بالمئة إلى 1.0953 دولار، متجهًا لتسجيل انخفاض أسبوعي 0.8 بالمئة، منهيًا سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع.

وبلغ الجنيه الاسترليني في أحدث تعاملات 1.2694 دولار، مرتفعًا 0.12 بالمئة خلال الجلسة، لكنه لا يزال يتجه نحو انخفاض طفيف بالنسبة للأسبوع.

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سعر الدولار يقترب من تسجيل أفضل أداء أسبوعي له منذ يوليو

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