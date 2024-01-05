أسعار الذهب تتجه لأول انخفاض أسبوعي خلال شهر مع تراجع آمال خفض الفائدة

تقترب أسعار الذهب اليوم الجمعة من تسجيل أول انخفاض أسبوعي خلال شهر مع تسجيل مؤشر الدولار لأفضل أداء منذ يوليو 2023.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2054.10 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفض 0.8 بالمئة تقريبًا منذ بداية الأسبوع بعد ثلاثة مكاسب أسبوعية متتالية.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2053.00 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 23.13 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 953.61 دولار، وصعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1044.23 دولار بعد انخفاض دام ثماني جلسات.