الإثنين المقبل..بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمجاورة 70 بمدينة ملوي الجديدة

الاقتصاد
بوابة الفجر

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة ملوي الجديدة، سيبدأ يوم الإثنين 8/1/2024، وحتى يوم الخميس 21/3/2024، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمجاورة 70 ( المحلية الأولى ) بمدينة ملوي الجديدة، المعلن عنها بنظام الحجز الإلكتروني "online"، بتاريخ 28/6/2020.


وأوضح المهندس وليد عبدالرحمن، رئيس جهاز مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، بأنه سيتم تسليم قطع الأراضي أرقام (41 – 42 – 43 – 44 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 79 – 86 – 88 – 89 – 93 – 95 – 96 – 97  - 98 – 99 – 100 - 101)، وذلك خلال الفترة من 8/1/2024: 22/1/2024، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم القطع أرقام (102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 128 – 129 – 130 – 132 – 133 – 134 – 139 – 184 – 185 – 186 – 187 – 188 – 189 – 190)، خلال الفترة من الثلاثاء 23/1/2024: الخميس 8/2/2024.


وأضاف المهندس وليد عبدالرحمن، أنه سيتم قطع الأراضي أرقام (1 – 3 – 5 – 7 – 8 – 11 – 12 – 13 – 14 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 – 114 – 115 – 117 – 118 – 118 – 119 – 120 – 121 – 161 – 163 – 199 – 200 – 201 – 202 – 203 - 204)، وذلك خلال الفترة من 11/2/2024: 26/2/2024.


وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم قطع الأراضي أرقام (39 – 40 – 45 – 62 – 63 – 68  - 69 – 70 – 72 – 74 – 75 – 109 – 116 – 140 – 141 – 142 – 143 – 144 – 146 – 147 – 148 – 149 – 150 – 151 – 152 – 153 – 154 – 155 – 156 – 157 – 158 – 160 – 169 – 170 – 171 – 172 – 175 – 176 – 179 – 180 – 191 – 192 – 193 – 194 – 195 – 196 – 197 – 198)، وذلك خلال الفترة من 27/2/2024: 13/3/2024، وتم تخصيص الأيام من 17:  الخميس 21 مارس 2024، للذين تخلفوا عن الاستلام.
 

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