جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على لاس بالماس

الفجر الرياضي
الدوري الإسباني
الدوري الإسباني

يستعرض لكم الفجر الرياضي، جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد انتهاء مباريات الخميس 4-1-2024، وتعد أبرز مواجهات الخميس، لقاء برشلونة ضد لاس بالماس.

وفاز برشلونة على نظيره لاس بالماس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس على ملعب "دي جران كاناريا"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإسباني.

نتائج مباريات الخميس في الدوري الإسباني

برشلونة ضد لاس بالماس – 1/2.

إشبيلية ضد أتلتيكو بيلباو – 0-2.

أوساسونا ضد ألمريا – 0/1. 

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جدول ترتيب الدوري الإسباني

1- ريال مدريد 48 نقطة.

2- جيرونا 48 نقطة.

3- برشلونة 41 نقطة.

4- أتلتيكو مدريد 38 نقطة.

5- أتلتيك بلباو 35 نقطة.

6- ريال سوسيداد 32 نقطة.

7- ريال بيتيس 28 نقطة.

8- خيتافي 26 نقطة.

9- فالنسيا 26 نقطة.

10- لاس بالماس 25 نقطة.

11- رايو فاييكانو 23 نقطة.

12- أوساسونا 19 نقطة.

13- فياريال 19 نقطة.

14- ريال مايوركا 18 نقطة.

15- ألافيس 17 نقطة.

16- إشبيلية 16 نقطة.

17- قادش 16 نقطة.

18- سيلتا فيجو 15 نقطة.

19- غرناطة 11 نقاط.

20- ألميريا 5 نقاط.

نتائج مباريات الخميس في الدوري الإسباني الدوري الاسباني جدول الدوري الاسباني ريال مدريد
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