عاجل| البنك المركزي: 312 مليون دولار استثمارات لشراء العقارات المصرية

كشف البنك المركزي المصري ان الاستثمارات الاجنبية المباشرة للقطاعات الغير بتروالية سجلت صافي تدفق للداخل بلغ 2.6 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2023، مقابل 3.6 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب بيان البنك المركزي في بيان ميزان المدفوعات عن الربع الثالث من 2023، فإن الاستثمارات الاجنبية خلال ذات الفترة تمثلت في الاتي: