عاجل| البنك المركزي: 312 مليون دولار استثمارات لشراء العقارات المصرية
كشف البنك المركزي المصري ان الاستثمارات الاجنبية المباشرة للقطاعات الغير بتروالية سجلت صافي تدفق للداخل بلغ 2.6 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2023، مقابل 3.6 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب بيان البنك المركزي في بيان ميزان المدفوعات عن الربع الثالث من 2023، فإن الاستثمارات الاجنبية خلال ذات الفترة تمثلت في الاتي:
- بيع شركات وأصول إنتاجية لغسر مقيمين بقيمة 15.4 مليون دولار مقابل مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.
- صافي الأرباح المرحلة بقيمة 1.1 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.
- بلغ صافي الاستثمارات الواردة لشراء العقار بمعرفة الغير مقيمين 312.5 مليون دولار مقابل 165 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.
- بلغ حجم الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال شركات قائمة صافي تدفق للداخل 993.3 مليون دولار.
- بلغ حجم صافي القروض المقدمة بغرض الاستثمار 108.5 مليون دولار مقابل صافي سداد 15 مليون دولار.