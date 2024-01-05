بوتشيتينو يكشف مصير نجم تشيلسي من الرحيل عن البلوز

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

اعترف ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب تشيلسي، بأنه لا يمكنه ضمان استمرارية لاعبه كونور جالاجر في النادي حتى نهاية فترة الانتقالات الشتوية. 

يشغل جالاجر دورًا أساسيًا في تشكيلة تشيلسي هذا الموسم، حيث شارك في 19 مباراة وسجل أربع تمريرات حاسمة.

بوتشيتينو يكشف مصير نجم تشيلسي

وعلى الرغم من بروز جالاجر، يعتبر اللاعب الشاب واحدًا من القلائل الذين قد يغادروا "ستامفورد بريدج" في فترة الانتقالات الشتوية. وفيما يتعلق بمستقبل جالاجر، قال بوتشيتينو في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "جالاجر لديه عقد معنا لمدة عام ونصف، ونحن سعداء به، وهو سعيد هنا".

وعندما تم الضغط عليه للحديث بشكل أكثر تحديدًا حول إمكانية بقاء جالاجر خلال فترة الانتقالات الشتوية، بقي بوتشيتينو غامضًا وقال: "في كرة القدم، يمكن أن تحدث أشياء مختلفة، هناك قرارات بين النادي واللاعب، واللاعب هو الوحيد الذي يمكنه تقديم الضمانات أكثر من النادي".

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وختم بالقول: "يمكن لجالاجر أن يقول 'سأكون هنا' بسبب عقدي الذي يسمح لي بالبقاء، ولكن القرار يعتمد على اتخاذ القرار الصحيح لصالح النادي واللاعب والفريق".

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