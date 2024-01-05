عاجل| مرض جلدي خطير يُصيب أقدام جنود الاحتلال.. هل يؤدي للموت؟

بعد بدء الحرب على قطاع غزة انتشرت الأمراض والأوبئة بين جنود الاحتلال الاسرائيلي منها النفسية والمعدية والمعوية والبكتيريا والفطريات، ومؤخرا تعرض جنود الاجتلال الاسرائيلي لمرض جلدي خطير في الأقدام، نتيجة للفطريات والبكتيريا.

ووفقا لما كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، تبين أنها ظاهرة شائعة لأن جنود الاحتلال لم يخلعوا أحذيتهم لعدة أيام متواصلة، حيث مارسوا خلالها أبشع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

مرض جلدي خطير يُصيب أقدام جنود الاحتلال.. هل يؤدي للموت؟

وتعرض جنود الاحتلال الاسرائيلي للإصابة بالفطريات والبكتيريا والتسمم الغذائي الناتج من الأطعمة التي تذهب كتبرعات غذائية، كما انهم أصيبوا بالبكتيريا المقاومة، وأصيبوا بفطريات جلدية خطيرة للغاية.

ومن جهته، قال الدكتور ليران ليفي، مدير خدمة زراعة الرئة في مركز شيبا الطبي في تل هشومير، إن جنود الاحتلال لا يخلعون أحذيتهم ويصابون برطوبة على الأقدام، وعدم تغيير الجوارب، وعدم الاستحمام لأسابيع، مما يتعرضون للإصابة بفطريات الأظافر والجلد، كما يؤدي ذلك لجروح خطيرة ومؤلمة.

وفي نفس السياق، أكد الدكتور هداس عوفر فريدمان، مسؤول قسم الأمراض المعدية في عيادة الجلد في بلنسون، ان العدوى لا تسبب الموت ولكنها تسبب احمرار وحكة والتهاب والتعرض للبثور المؤلمة التي تحتاج للعلاج.