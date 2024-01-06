أسعار الذهب تخالف التوقعات بداية تعاملات اليوم السبت 6 يناير 2024 بعد طرح شهادات 27%

الاقتصاد
بوابة الفجر

حققت أسعار الذهب في مصر استقرار بداية تعاملات اليوم السبت  يناير 2024، وسط تقر لتأثير قرارات طرح شهادات جديدة بفائدة 27% لتأثيرها على سحب سيولة بأسواق الذهب المصرية.

 

أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم السبت 6 يناير 2024:

 

وشهدت اسعار الذهب بداية تعاملات اليوم السبت 6 يناير 2024 ارتفاعات محدودة على الرغم من توقعات ان تدفع طرح شهادات 27% في خفض اسعار الذهب وسحب السبولة من الاسواق.

 

سعر الذهب عيار 24 في مصر اليوم السبت بعد طرح شهادات 27%… ارتفع سعر الذهب عيار 24 بنحو 5 جنيها ليصل إلى 3685 جنيها.

سعر الذهب عيار 22  في مصر اليوم السبت بعد طرح شهادات 27%… ارتفع سعر الذهب عيار 24 بنحو 5 جنيها ليصل إلى 3378جنيها.

سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم السبت بعد طرح شهادات 27%… ارتفع سعر الذهب عيار 24 بنحو 5 جنيها ليصل إلى 3225 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 في مصر اليوم السبت بعد طرح شهادات 27%… ارتفع سعر الذهب عيار 24 بنحو 5 جنيها ليصل إلى 2764جنيها.

سعر الذهب عيار14 في مصر اليوم السبت بعد طرح شهادات 27%… ارتفع سعر الذهب عيار 24 بنحو 5 جنيها ليصل إلى 2150 جنيها.

سعر  الجنية الذهب  في مصر اليوم السبت بعد طرح شهادات 27%… ارتفع سعر الذهب عيار 24 بنحو 5 جنيها ليصل إلى 25800جنيها.

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