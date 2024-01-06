محمد الأتربي: شهادات 27% بفائدة استثنائية ومش هتكرر تاني

قال محمد الأتربي رئيس اتحاد البنوك ورئيس بنك مصر، إن طرح شهادات 27 % لمدة عام واحد جاء بفائدة استثنائية وعالية جدا، متوقعا أن لا يتكرر طرحها مرة أخرى بسبب سعر فائدتها العالي، وتوقعات انخفاض مستويات التضخم في المستقبل.



وأشار“ الأتربي ”خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب المذاع على قناة إم بي سي مصر، إلى أن شهادات 27 % لم يستطع البنوك طرحها لمدة أكثر من عام واحد لتوقعات انخفاض مستويات التضخم مستقبليا مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة والبنك المركزي، مشيرا إلى أنه انخفض حاليا من 40 % إلى 38 %، ومن المفترض ان يواصل مسارة الهبوط، ما يجعل شراء تلك الشهادات يمنح عائدا جيدا للمواطنين.



وتابع "الأتربي"، أن شهادات 27 % على الرغم من تكلفتها العالية إلا أن بنكي الأهلي، ومصر قرروا من دورهم الوطني طرحها، مشيرا إلى أن البنوك تعمل على تعويض الخسائر من تلك الشهادات في عملات اعتمادات، وخطابات ضمانات، وأرصدة دون فائدة.