الأتربي: الجنيه يحقق عائد أفضل من الاستثمار بالدولار بعد طرح شهادات 27%

الأتربي : تحقيق مكاسب من الدولار يعني تجاوز أسعار الفائدة علية مستويات لا اتصورها على الإطلاق

قال محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، إن لأي مواطن الحق في استثمار أموال بالطريقة التي يريدها، وفي أي قنوات استثمارية يفضلها مع بدء البنوك في طرح شهادات جديدة 27 %.



الدولار أم شراء شهادات 27 %:



وأضاف "الأتربي" خلال تصريحات تلفزيونية؛ لبرنامج الحكاية مع عمرو أديب، أن المواطن عليه قبل الدخول في استثمار أن يحسبها جيدا ، وأنه لا يعطي نصائح استثمارية بالاستثمار في قنوات استثمارية محددة، ولكن إذ أراد الاستثمار في“ الدولار” يعني ذلك أنه سوف يخسر 27 % سنويًا بالأضافة إلى سعر شرائه المرتفعة، ويحتاج من أجل تحقيق مكاسب أن يتجاوز سعر الفائدة على دولار مستويات لا أتصورها على الإطلاق.

وكان كلا من بنكي مصر والأهلي اعلنا طرح شهادات جديدة بفائدة 27% تصرف سنويا وفائدة 23% تصرف شهريا، ويبدأ شرائها من 1000 جنيه ومضاعفتها، وذلك مع قرب موعد استحقاق شهادات 25%.



شهادات 27 % تجمع 11 مليار جنيه في يوم واحد:



وكشف الإتربي، أن على مدار يوم الجمعة مع فتح باب شراء شهادات 27 % بالبنوك، بلغ حصيلة بنك مصر من شراء شهادات 27 % نحو 4 مليارات جنيه، والبنك الأهلي 7 مليارات جنيه.

وأشار "الأتربي" خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج الحكاية، إلى أن تلك الحصيلة القوية التي جمعها البنكان من طرح شهادات 27 % على الرغم الإجازة رسمية بالقطاع المصرفي، حيث استخدم العملاء الوسائل الإلكترونية لربط الشهادات، أو زيارة فروع البنوك في المولات التي تعمل في هذا التوقيت.