أسعار الدولار اليوم.. استقرار بالسوق السوداء والبنوك تعاود العمل غدًا

سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه في تعاملات اليوم الأحد7 يناير 2024، استقرار بالبنوك والسوق السوداء، بعد طرح البنوك شهادات 27%، وسط اغلاق البنوك اي تعاملات مع إجازة رسمية يشهدها القطاع المصرفي.

أسعار الدولار في البنوك اليوم الاحد 7 يناير 2024:

وفي السطور التالية، تستعرض بوابة الفجر الالكترونية سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 7 يناير2024:

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه اليوم مستوى 30.75 جنيه للشراء، ومستوى 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مستوى 30.75 جنيه للشراء، ومستوى 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة

سعر الدولار مقابل الجنية المصري

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم داخل بنك البركة مقابل الجنيه المصري، مستوى 30.83 جنيه للشراء، ومستوى 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي، مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

بنك مصر يطر شهادات 27%:



قرر بنك مصر إعادة اصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة "طلعت حرب"; وهي شهادة ادخار مدتها سنة تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة 27% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة، هذا ومن الممكن أن يصرف العائد شهريًا بعائد %23.5 سنويًا، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

هذا ويمكن شراء الشهادات ابتداءا من يوم الجمعة الموافق 5 يناير 2024 من خلال الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، وعلي ان يتم تفعيل الشهادة يوم العمل التالي الاثنين الموافق 8 يناير 2024، كما يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ابتداءًا من 8 يناير 2024.

هذا ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

هذا ويحرص البنك دائمًا على إرضاء عملائه وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم والعمل على التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتلائم مع هذه الاحتياجات.