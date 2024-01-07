بث مباشر الآن ( 1 - 0 ) .. مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا يلا شوت بـدون تقطيع اليوم في استعدادات أمم إفريقيا

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا يلا شوت

جولة المنتخب الودية بين Egypt VS Tanzania اليوم، مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا بث مباشر يلا شوت اليوم في استعدادت أمم إفريقيا، وفي إطار استعدادات المنتخب المصري لكرة القدم لمشاركته في كأس الأمم الأفريقية 2024، يخوض الفريق مباراة ودية مهمة أمام منتخب تنزانيا. المباراة تأتي ضمن سلسلة الاختبارات التي يجريها المنتخب استعدادًا للبطولة القارية المرتقبة، التي ستستضيفها كوت ديفوار وتنطلق في 13 يناير.

هدف اول للفراعنة

أحرز محمود حسن تريزيجيه هدف التقدم لمنتخب مصر في الدقيقة 33 من المباراة الودية أمام تنزانيا، وذلك بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء. وقد جاء الهدف بعد تمريرة دقيقة من النجم محمد صلاح، الذي قدّم تمريرة متقنة أتاحت الفرصة لتريزيجيه ليسكن الكرة في شباك التنزانيين. يعكس هذا الهدف تناغم وفعالية هجومية قوية في صفوف منتخب مصر ويعزز آمال الفراعنة في تحقيق النجاح في المباراة الودية وفي التحضيرات لكأس الأمم الأفريقية 2023.

انطلقت قبل قليل المباراة الودية بين منتخب مصر الوطني لكرة القدم ونظيره منتخب تنزانيا، حيث يُقام اللقاء على أرضية استاد القاهرة. يعتبر هذا اللقاء جزءًا من استعدادات منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير.

يسعى الفراعنة إلى بناء التشكيلة الأمثل وتحسين الأداء الجماعي خلال هذه المواجهة الودية مع تنزانيا. تُعد هذه البطولة من أهم البطولات القارية، وتشهد متابعة كبيرة من قبل الجماهير المصرية وعشاق كرة القدم في العالم العربي.

اللقاء يأتي في إطار الاستعدادات الأخيرة للمنتخب المصري قبل انطلاق البطولة الأفريقية، حيث يسعى المدير الفني للمنتخب، روي فيتوريا، لتجهيز اللاعبين وضبط التفاصيل التكتيكية قبل المشاركة في البطولة. سيكون لهذا اللقاء أهمية كبيرة في تقييم أداء الفريق والتحضير للتحديات القوية في المنافسة القارية.

بث مباشر مباراة مصر وتنزانيا

زوار ومتابعو موقع بوابة الفجر الكرام، نرحب بكم في تغطية حية ومباشرة عبر الفيديو لأحداث مباراة منتخب مصر مع تنزانيا مساء اليوم الأحد في لقاء ودي.

تقام المباراة في ملعب استاد القاهرة الدولي، وتأتي في ختام استعدادات الفراعنة للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023.

يُشار إلى أن منتخب مصر قد بدأ معسكره في العاصمة الإدارية منذ 3 يناير، استعدادًا لمواجهة تنزانيا الودية والمشاركة في البطولة الأفريقية المقررة انطلاقها في 13 يناير.

يتولى البرتغالي روي فيتوريا قيادة المنتخب المصري، وهو مدرب ذو خبرة وكفاءة عالية. خلال عام 2023، خاض المنتخب المصري 10 مباريات تحت قيادة فيتوريا، حقق فيها 8 انتصارات، وتعادل في مباراة وخسر في لقاء آخر. كانت هذه المباريات جزءًا من البرنامج الاستعدادي لتحقيق أداء قوي في البطولة المقبلة.

في هذا السياق، يتطلع المنتخب المصري لتحقيق تألق كبير في كأس الأمم الأفريقية، حيث يسعى لتحقيق الإنجازات والتقدم في البطولة التي تعد من أهم الأحداث الكروية على المستوى القاري. يتنافس المنتخب على تحقيق تأهل مشرف والمنافسة بقوة من أجل اللقب.

من الناحية الفردية، يظهر محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب المصري، بمستوى رائع، حيث يعتبر هدافًا للفريق في العام 2023 برصيد 6 أهداف. يليه محمود حسن تريزيجيه برصيد 5 أهداف، مما يعكس التألق الفردي للأفراد البارزين في صفوف المنتخب.

من المهم للمنتخب المصري تحقيق نتائج إيجابية في المباريات الودية كجزء من استعداداته الأخيرة. تلك المباريات تساهم في تجهيز اللاعبين جسديًا ونفسيًا وتنسيق الفريق تكتيكيًا، مما يعزز فرصه في تحقيق أداء مميز في كأس الأمم الأفريقية 2024.

يُشير الأرقام الإحصائية إلى تفوق المنتخب المصري في معظم مبارياته خلال العام 2023، حيث تألق الفريق في العديد من الجوانب الفنية والبدنية. يعتبر الفوز بثقة في المباراة الودية أمام منتخب تنزانيا هامًا لبناء الثقة وتعزيز الروح المعنوية قبل خوض التحديات الرسمية في البطولة القارية.

متي موعد مباراة مصر وتنزانيا الودية اليوم ؟

منتخب مصر لكرة القدم يتطلع إلى استضافة منتخب تنزانيا في مباراة ودية هامة يوم الأحد، الموافق 7 يناير، في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في المنافسات القادمة. يقام اللقاء في ستاد القاهرة الدولي، حيث يستعد المنتخب المصري لاختبار قوته وتحسين أدائه قبل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2024.

تأتي هذه المباراة في إطار ودي يهدف إلى تحسين التناغم وتكتيكات الفريقين، حيث يسعى منتخب مصر، بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، إلى استغلال هذه الفرصة لتحسين أدائه وتجهيز لاعبيه بشكل أفضل للتحديات القادمة.

بث مباشر مباراة مصر وتنزانيا يلا شوت

تحمل المباراة أهمية كبيرة لأبناء الفراعنة، حيث يسعون لاستعراض قوتهم ومهاراتهم أمام جماهيرهم الوفية في الملعب الدولي بالقاهرة. يترقب عشاق كرة القدم في مصر وتنزانيا هذا اللقاء الودي بفارغ الصبر، حيث يمثل فرصة لمشاهدة اللاعبين يقدمون أداءً عالي الجودة ويعززون التفاؤل قبل المنافسات الرسمية.

تشير الساعات المحددة للمباراة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ودولة الإمارات والمغرب وتونس والجزائر، حيث ستنطلق الصافرة في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والخامسة مساءً بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

بالنسبة لمباراة منتخب مصر وتنزانيا الودية اليوم، يُحدد موعد اللقاء وفقًا للتوقيت المحلي في بعض الدول العربية كما يلي:

التوقيت بتوقيت القاهرة التوقيت بتوقيت مكة المكرمة التوقيت بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان التوقيت بتوقيت المغرب وتونس والجزائر الساعة 6:00 مساءً الساعة 7:00 مساءً الساعة 8:00 مساءً الساعة 5:00 مساءً

يرجى مراعاة فارق التوقيت عند متابعة المباراة في الدول المختلفة.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد تنزانيا اليوم في ودية المنتخبات 2024

يشعر عشاق كرة القدم في مصر بالحماس والفارغ الكبير لمتابعة مباراة المنتخب المصري أمام تنزانيا في إطار ودية المنتخبات 2024. ولتلبية هذا الحماس، يتساءل الكثيرون عن القنوات التي ستقوم بنقل هذه المباراة المهمة.

ومن الجدير بالذكر أن قناة ON TIME SPORTS هي القناة التي حصلت على حقوق نقل بث مباشر لمباريات المنتخب المصري الودية. هذه القناة لها تواجد قوي في مجال نقل فعاليات كرة القدم في مصر، وتقدم تغطية ممتازة للمباريات والأحداث الرياضية.

لمشاهدة مباراة منتخب مصر وتنزانيا مباشر اليوم، يمكن للمشاهدين الاستعانة بتردد قناة ON TIME SPORTS 1، والذي يمكن العثور عليه في الجدول التالي:

تردد قناة أون تايم سبورت 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11861 معدل الاستقطاب: رأسي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5\6 مفتوحة

يرجى مراجعة إعدادات الاستقبال الفضائي للتأكد من التمتع بتجربة مشاهدة سلسة وعالية الجودة. يمكن للجماهير الرياضية في مصر والوطن العربي الاستمتاع بتفاصيل المباراة وتحليلاتها عبر قناة ON TIME SPORTS ومشاركة فرحة دعمهم للفريق الوطني.

تشكيل منتخب مصر أمام تنزانيا

يتوقع أن يأتي تشكيل منتخب مصر اليوم، لمواجهة المنتخب التنزاني في ودية المنتخبات 2024 على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - أحمد حجازي - محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - محمد النني.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح.

تشكيل منتخب تنزانيا أمام مصر

سيتم وضع الخطة قبل اللقاء

قائمة منتخب مصر لأمم إفريقيا 2024

وكان البرتغالي روي فيتوريا قد أعلن قائمة منتخب مصر لبطولة أمم إفريقيا 2024، وهي القائمة التي ستخوض مباراة الليلة ضد منتخب تنزانيا، وقد جاءت كما يلي بعد استبعاد كل من أحمد نبيل كوكا وأسامة جلال للإصابة، ليتم استدعاء ياسر إبراهيم ومهند لاشين بدلًا منهما:

حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى.

خط الدفاع: أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - ياسر إبراهيم - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى.

خط الوسط: حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - مهند لاشين - محمود حمادة.

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.

منتخب مصر يفتش عن اللقب الافريقى الغائب

يستهدف منتخب مصر، الذي يقوده المدرب البرتغالي روي فيتوريا، تحقيق عودة مجيدة إلى منصات التتويج في كأس الأمم الأفريقية بعد غياب دام لمدة 13 عامًا. الهدف هو إضافة النجمة الثامنة إلى تاريخ الفراعنة في هذه البطولة القارية الرفيعة. المنتخب المصري يتطلع إلى الظهور بشكل مميز وتحقيق نجاحات كبيرة في النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية، التي ستقام في كوت ديفوار ابتداءً من 13 يناير 2024 وتستمر حتى 11 فبراير.

في سعيه لتحقيق هذا الهدف، يستعد المنتخب المصري لخوض المباراة الرسمية التالية أمام منتخب موزمبيق في إطار منافسات كأس الأمم الأفريقية. يأتي ذلك في إطار الاستعدادات الجادة والتحضيرات المكثفة للتأكد من جاهزية اللاعبين للمشاركة في هذه التحديات الرياضية الهامة.

تقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق، وسيكون على عاتق الفراعنة تحقيق النتائج الإيجابية في المرحلة القادمة من البطولة لتحقيق تقدم مستدام نحو التأهل وتحقيق التتويج الطموح.

تاريخ مواجهات منتخب مصر ضد تنزانيا

تأتي مباراة اليوم بين منتخب مصر وتنزانيا في إطار وديّ يسبق انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2024، وتعد هذه المباراة فرصة للمدرب روي فيتوريا لتقييم جاهزية الفريق وتجهيز اللاعبين للتحديات القادمة في البطولة القارية. ولقد سبق للمنتخب المصري مواجهة تنزانيا في عدة مناسبات سابقة، حقق فيها الانتصار في جميعها، مُسجِّلًا 18 هدفًا واستقبال 3 أهداف فقط.

أولى المواجهات كانت في بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1980، حيث انتهت لصالح مصر بنتيجة 2-1. ومن ثم جرت سلسلة من المباريات الودية بين الفريقين، وفي نوفمبر 2009 فاز المنتخب المصري بخمسة أهداف مقابل هدف واحد. وتكرر الانتصار بشكل مميز في يناير 2011 بفوز 5-1.

تواصلت المواجهات في إطار دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث فاز المنتخب المصري في يونيو 2015 بثلاثية نظيفة. وكانت مواجهة إضافية في يونيو 2016، حيث حققت مصر فوزًا بنتيجة 2-0. ثم جرت مواجهة ودية في يونيو 2019 انتهت بفوز مصر بهدف وحيد.

من جهة أخرى، وقعت مواجهات المدير الفني لتنزانيا، الجزائري عادل عمروشي، مع منتخب مصر في ثلاث مباريات سابقة. التعادل سلبيًا في 2007، وخسارة بثلاثية نظيفة في 2011، وخسارة بهدف دون رد في 2019.

فيما يتعلق بالقيمة السوقية للفريقين، يظهر تفوقًا كبيرًا لمنتخب مصر حيث تبلغ قيمته 135.8 مليون يورو مقابل 6.83 مليون يورو لتنزانيا. ويتصدر نجم ليفربول محمد صلاح قائمة القيمة السوقية بقيمة 65 مليون يورو في صفوف المنتخب المصري، بينما يأتي علي ساماتا كأعلى قيمة سوقية لتنزانيا بقيمة 2.5 مليون يورو.

تاريخ المباراة البطولة النتيجة 1980 كأس الأمم الأفريقية مصر 2 - 1 تنزانيا 5 نوفمبر 2009 ودية مصر 5 - 1 تنزانيا 5 يناير 2011 ودية مصر 5 - 1 تنزانيا 14 يونيو 2015 كأس الأمم الأفريقية مصر 3 - 0 تنزانيا 4 يونيو 2016 كأس الأمم الأفريقية مصر 2 - 0 تنزانيا 13 يونيو 2019 ودية مصر 1 - 0 تنزانيا

تاريخ المباراة المنافس النتيجة 9 سبتمبر 2007 بوروندي تعادل 0 - 0 11 يناير 2011 ودية خسارة 0 - 3 14 أكتوبر 2019 بوتسوانا خسارة 0 - 1

هداف مواجهات منتخب مصر ضد تنزانيا

محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، يتصدر قائمة هدافي المنتخب المصري في تاريخ مواجهاتهم بثلاثة أهداف، مسجلًا تأثيرًا قويًا في المباريات الدولية. يحتل النجم المصري محمد صلاح المركز الأول في هذا التصنيف، حيث يظهر بفخر كأحد أبرز هدافي المنتخب المصري واللاعبين المؤثرين في الأداء الهجومي للفراعنة.

يأتي في المركز الثاني اللاعب السيد حمدي، الذي كان لاعبًا بارزًا في صفوف النادي الأهلي المصري، وقد سجل هدفين في تاريخ مواجهات المنتخب المصري. بفضل مساهمته البارزة، أسهم حمدي في تحقيق نتائج إيجابية للمنتخب.

يتشارك عماد متعب مع السيد حمدي في المركز نفسه، حيث قدم أداءً رائعًا وسجل هدفين، مسهمًا في تاريخ المنتخب بتحقيق نتائج مهمة وإثراء المسيرة الرياضية للفراعنة في المباريات الدولية. تظهر هذه الأرقام تميز اللاعبين البارزين في المنتخب المصري وإسهاماتهم الكبيرة في مجال الهجوم وتحقيق الأهداف.