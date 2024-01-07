تداول 39 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط



استقبل ميناء دمياط 11 سفينة وغادرته 12 سفينة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث بلغ إجمالي عدد السفن التي تم التداول عليها بالميناء 39 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 29 ألفا و591 طنا شملت 4592 طن يوريا، و2800 طن رمل، و22199 طن بضائع متنوعة.

وأوضح أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 41 ألفا و512 طنا شملت 9887 طن قمح، و2000 طن خردة، و1900 طن زيت طعام، و15641 طن حديد، و3347 طن أبلاكاش، و5050 طن كسب صويا، و1750 طن فول صويا و5566 رأس ماشية بإجمالي وزن 1937 طنا.

وتابع أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 870 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 42 حاوية مكافئة وبلغ عدد الحاويات الترانزيت 2740 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 138 ألفا و390 طنا.

وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب في مخازن القطاع الخاص بلغ 257 ألفا و162 طنا، بينما غادر الميناء 4 قطارات بحمولة إجمالية 4938 طن قمح متجهين لصوامع كوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولا وخروجا 5278 شاحنة.