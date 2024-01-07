التموين تتعاقد على 34 ألف فدان قصب لتوريد 950 ألف طن لصالح مصنع أرمنت



بدأ مصنع أرمنت أحد مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الأقصر، استقبال محصول القصب من المزارعين، حيث يستهدف استلام نحو 950 ألف طن قصب لإنتاج ما يقرب من 100 ألف طن سكر أبيض خلال موسم الحصاد الجاري وذلك بعد أن تم التعاقد على 34 ألف فدان قصب.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للوزارة عصام الدين البديوي إن مصانع الشركة الـ 8 لديها القدرة على استقبال نحو 12 مليون طن قصب حال توريد تلك الكميات من المزارعين بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي بالكامل، مضيفا أنه يتم توفير 95 ألف طن سكر شهريا للبطاقات التموينية تتضمن 65 ألف طن بسعر 12.6 جنيه بجانب 30 ألف طن كحصص إضافية بسعر 27 جنيها للكيلو.

من جانبه، قال العضو المنتدب الفني للسكر والتكرير بالشركة صلاح عمر، خلال جولة تفقدية بمشاركة المركز الإعلامي بالوزارة على مصنع أرمنت بالأقصر، إنه سيتم الانتهاء من عمليات إحلال وتجديد جميع المراجل البخارية في مصانع الشركة خلال 5 سنوات بهدف ترشيد الطاقة وتوليد القدرات المطلوبة للعمليات الصناعية، فضلا عن توافقها مع المعايير البيئية الدولية.

وأضاف عمر أنه تم رصد نحو 300 مليون جنيه كتمويل ذاتي لتطوير المراجل البخارية بمصانع الشركة والمرشحة للزيادة جراء ارتفاع أسعار قطع الغيار، لافتا إلى أن عمليات التطوير تتم وفق خطة زمنية موضوعة لكل مصنع على حده.

من جهته، قال رئيس قطاعات مصانع أرمنت بالأقصر إسماعيل فؤاد إنه تم التعاقد على 34 ألف فدان قصب تم زراعتها عبر 23 ألف مزارع، لافتا إلى أن محافظة الأقصر تعد أكثر المحافظات حفاظا على مستويات التوريد من العام الماضي، نظرا لعدم وجود عصارات ومصانع العسل الأسود مقارنة بباقي المصانع في المحافظات الأخرى مثل قنا والمنيا.

وأشار إلى أن هناك تطويرا في المشاريع البيئية بالمصنع، حيث تم إنشاء برج تبريد بطاقة 4 آلاف متر مكعب مياه ساخنة بتكلفة 50 مليون جنيه، فضلا عن وجود خطة لاستخدام الغاز الطبيعي لتشغيل المراجل البخارية بدلا من المصاص والمازوت أسوة بمصانع الشركة في إدفو وقوص ودشنا وأبوقرقاص، منوها بامتلاك المصنع لـ 8 مراجل بخارية بطاقة إنتاجية تتراوح بين 30 إلى 80 طن بخار/ساعة للمرجل الواحد.